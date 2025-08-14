Atriz aposentada da Globo vive em apê de luxo no Rio

A atriz tornou-se conhecida por longa carreira, principalmente pela parceria com o autor Manoel Carlos em novelas como História de Amor, Baila Comigo e Laços de Família,
Solteira e sem filhos, a atriz teve seu último papel fixo em Laços de Família (2000), com participações esporádicas em novelas como Mulheres Apaixonadas e Senhora do Destino. Na foto, Beatriz com Umberto Magnani na novela 'Por Amor', de 1997.
Com a longevidade da carreira, muitos artistas tiveram destaque em suas carreiras e alcançaram a marca dos 90 anos. Confira alguns desses nomes. Na foto, Nathália Timberg, Rosamaria Murtinho, Marcelo Del Cima, Beatriz Lyra e Theresa Amayo. Nathalia, Rosamaria e Beatriz já passaram os 90. Veja outros nonagenários da cultura brasileira.
Berta Loran - Nasceu em 23/3/1926 - A atriz e comediante polonesa tem origem judaica e é naturalizada brasileira. Entre as personagens mais conhecidas, estão a portuguesa Manuela D’Além Mar, da 'Escolinha do Professor Raimundo', e a empregada Frosina, da novela 'Amor com Amor Se Paga'.
Laura Cardoso - Nasceu em 12/9/1927 - Um das mais emblemáticas atrizes do Brasil acumulou inúmeros prêmios ao longo de sete décadas de carreira, atuando em mais de 60 telenovelas. Dona Isaura, de 'Mulheres de Areia', e Guiomar, de 'A Viagem', são algumas das personagens marcantes.
Nathália Timberg - Nasceu em 5/08/1929 - A carreira da atriz teve mais de sete décadas no teatro, cinema e televisão. Ela coleciona papéis memoráveis como Juliana em 'A Sucessora', Cecília Spina em 'Ti Ti Ti', Constância em 'O Dono do Mundo' e Tia Celina na versão original de 'Vale Tudo', alcançando popularidade como a irmã da vilã Odete Roitman.
Fernanda Montenegro - Nasceu em 16/10/1929 - Além de diversas personagens marcantes, foi a primeira brasileira a vencer o Emmy Internacional, em 'Doce de Mãe' (2013), assim como recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar de melhor atriz por seu trabalho em 'Central do Brasil' (1998). É 'imortal' da Academia Brasileira de Letras.
Pedro Farah - Nasceu em 22/07/1929 - Conhecido como Farnetto, é um humorista e ator brasileiro, que se popularizou a interpretar o copeiro, apelidado de 'múmia paralítica', pelo personagem quiles Arquelau (Agildo Ribeiro) no humorístico 'Planeta dos Homens'.
Haroldo Costa - Nasceu em 13/05/1930- Ator, escritor, produtor e sambista brasileiro, ele iniciou no Teatro Experimental do Negro, quando esteve na peça 'O Filho Pródigo', de Lucio Cardoso. Atuou como produtor-realizador de espetáculos, contratado por proprietários de casas de shows
Lima Duarte - Nasceu em 29/03/1930 - Reconhecido como um dos pioneiros da televisão brasileira, ele esteve presente desde sua inauguração. Sinhozinho Malta, de 'Roque Santeiro', e Sassá Mutema, de 'Salvador da pátria', são dois de seus personagens mais marcantes.
Tony Tornado - Nasceu em 26/05/1930- Um dos principais nomes da música black music e precursor do estilo afro no país, consagrou-se na área musical e na atuação. Em 1970, venceu a fase brasileira do V Festival Internacional da Canção com a canção soul 'BR-3'. Ativo, faz parte do elenco da novela “Êta Mundo Melhor!”, na Globo.
Mauro Mendonça - Nasceu em 02/04/1931 - Um dos maiores atores da televisão brasileira, também se destacou no cinema ao atuar ao lado de Sônia Braga e José Wilker no filme 'Dona Flor e Seus Dois Maridos', baseado na obra de Jorge Viveu o Dr. Teodoro Madureira, o 'marido vivo' de Dona Flor.
Manoel Carlos - Nasceu em 14/03/1933- Conhecido simplesmente pelo apelido Maneco, o autor é um dos mais consagrados das telenovelas brasileiras. A partir da década de 1990, seus trabalhos se tornaram célebres por retratar a burguesia carioca, principalmente no bairro do Leblon.
Ary Fontoura - Nasceu em 27/01/1933 - Participou de mais de 50 novelas na Globo e recebeu diversos prêmios na carreira. Entre os personagens marcantes, estão Baltazar Câmara de 'O Espigão', Nonô Correia, de 'Amor com Amor Se Paga', e 'Seu Flô', de 'Roque Santeiro'. Ativo, faz parte da novela “Êta Mundo Melhor!”, na Globo.
Stênio Garcia - Nasceu em 28/04/1932 - Conhecido por suas performances, ele estreou com participações especiais no seriado 'O Vigilante Rodoviário'. Em 'Carga Pesada', viveu o caminhoneiro Bino, um de seus papéis mais populares, pelo qual venceu o Prêmio APCA de melhor ator de televisão.
Rosa Maria Murtinho - Nasceu em 24/10/1932 - Vencedora de um Troféu APCA de melhor atriz e um Kikito do Festival de Gramado, além de possuir duas indicações ao Troféu Imprensa de melhor atriz e ser laureada com o Troféu Mário Lago.
Othon Bastos - Nasceu em 23/05/1933- É um ator recordista em participações na TV, já tendo participado de mais de 80 produções entre novelas, séries e minisséries. Segue na ativa, tendo atuado em 2025 no monólogo 'Não Me Entrego, Não'.
Íris Bruzzi - Nasceu em 16/02/1935 - Ficou conhecida como vedete nos shows de Carlos Machado e como uma das Certinhas do Lalau de Sérgio Porto. Sua carreira como atriz também inclui cinema e televisão.
Renato Aragão - Nasceu em 13/01/1935 - Considerado um dos maiores comediantes da TV brasileira, tornou-se célebre pelo personagem Didi, com o qual liderou o grupo humorístico 'Os Trapalhões', entre as décadas de 1960 a 1990.
Glória Menezes - Nasceu em 19/10/1934 - Ícone da história da televisão brasileira, ela foi a protagonista de '2-5499 ocupado', a primeira telenovela diária, exibida em 1963, na extinta TV Excelsior. Viúva de Tarcísio Meira após 59 anos de união, interpretou diversos personagens marcantes durante sua trajetória.
Hermínio Bello de Carvalho - Nasceu em 28/03/1935 - É um compositor, poeta e produtor musical brasileiro, além de ativista cultural. Assim, o artista foi um dos responsáveis pelo sucesso de Clementina de Jesus, e fez parcerias marcantes com Cartola, Carlos Cachaça, Paulinho da Viola, entre outros.