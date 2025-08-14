Atriz aposentada da Globo vive em apê de luxo no Rio

Fernanda Montenegro - Nasceu em 16/10/1929 - Além de diversas personagens marcantes, foi a primeira brasileira a vencer o Emmy Internacional, em 'Doce de Mãe' (2013), assim como recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar de melhor atriz por seu trabalho em 'Central do Brasil' (1998). É 'imortal' da Academia Brasileira de Letras.