Flipar Canela tem aroma especial e sabor acentuado; saiba mais de seus benefícios Uma das especiarias mais emblemáticas na Antiguidade e nas Grandes Navegações, a canela traz à culinária aromas e sabores únicos, sejam em doces ou salgados. Com isso, esse produto também pode ser usado em forma de chá e cappuccinos e traz benefícios à saúde. Por Flipar

Imagem de Theo Crazzolara por Pixabay