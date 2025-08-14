Sabe onde é? Maior estrada nacional do mundo tem 14.500 km de extensão

A Highway 1 foi inaugurada oficialmente em 1955 e se tornou essencial para o transporte e o turismo.
Com 14.500 km de extensão, a Highway 1 funciona como um anel viário, conectando todas as capitais estaduais australianas.
Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide e Darwin são só algumas das capitais conectadas pela Highway 1.
Esse grande anel viário formado pela Highway 1 é conhecido como 'The Big Lap' (A Grande Volta).
A Highway 1 não tem um nome único, justamente por ser composta por diferentes malhas rodoviárias em cada estado.
Em trechos em que corta Nova Gales do Sul, por exemplo, a Highway 1 é chamada de Pacific Highway e Princes Highway.
Em Victoria, a Princes Highway passa pela Great Ocean Road. Na Austrália Ocidental, são Brand Highway e North West Coastal Highway e por aí vai.
Essa rota pela Highway 1 é considerada uma das maiores aventuras rodoviárias do planeta, passando por praias, cidades grandes, desertos do Outback e florestas tropicais.
Gold Coast, Ningaloo Reef e a Daintree Rainforest são alguns dos lugares famosos pelos quais a Highway 1 passa.
Além disso, quem cruza a Highway 1 tem a chance de avistar a fauna típica australiana, como cangurus, coalas e aves exóticas.
Mas viajar pela Highway 1 exige planejamento. Especialmente por conta das variações climáticas e das longas distâncias entre postos de serviço em regiões remotas.
É até recomendável evitar dirigir ao amanhecer ou anoitecer para não colidir com animais e fazer paradas frequentes para descanso.
Uma viagem para aproveitar completamente a Highway 1 pode levar pelo menos três meses.
A melhor época pode variar: se for pelo norte, é melhor no inverno (de maio a outubro), mas se for para o sul, o verão é o ideal (de novembro a abril).
O tipo de veículo ideal também pode variar de acordo com cada trajeto. Carros 4x4, por exemplo, são indicados para áreas mais remotas.
Carros do segmento SUV (com tenda) ou motorhome, são essenciais para se ter conforto.
Também é importante planejar paradas para descanso e abastecer combustível e água antes de chegar a regiões mais isoladas (como Nullarbor Plain).
Apesar de a Rodovia Pan-Americana — que conecta o Alasca, nos Estados Unidos, a Ushuaia, na Argentina — ser considerada a mais longa do mundo, ela atravessa vários países e tem trechos interrompidos.
Já a Highway 1 é totalmente contínua e dentro de um único país, consolidando-se como a maior estrada nacional do mundo e um dos maiores desafios para viajantes aventureiros.