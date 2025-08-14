Flipar

Sabe onde é? Maior estrada nacional do mundo tem 14.500 km de extensão

A maior estrada nacional do mundo dentro de um único país fica na Austrália; conheça!

Por Flipar
Reprodução do Youtube Camp Winnie Travelling Australia

A Highway 1 foi inaugurada oficialmente em 1955 e se tornou essencial para o transporte e o turismo.

Reprodução de Rede Social

Com 14.500 km de extensão, a Highway 1 funciona como um anel viário, conectando todas as capitais estaduais australianas.

Reprodução do Youtube Camp Winnie Travelling Australia

Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide e Darwin são só algumas das capitais conectadas pela Highway 1.

Reprodução Unsplash

Esse grande anel viário formado pela Highway 1 é conhecido como 'The Big Lap' (A Grande Volta).

Reprodução de Facebook

A Highway 1 não tem um nome único, justamente por ser composta por diferentes malhas rodoviárias em cada estado.

Reprodução do Youtube Canal Camp Winnie Travelling Australia

Em trechos em que corta Nova Gales do Sul, por exemplo, a Highway 1 é chamada de Pacific Highway e Princes Highway.

Rob Freijs/Wikimédia Commons

Em Victoria, a Princes Highway passa pela Great Ocean Road. Na Austrália Ocidental, são Brand Highway e North West Coastal Highway e por aí vai.

Diliff/Wikimédia Commons

Essa rota pela Highway 1 é considerada uma das maiores aventuras rodoviárias do planeta, passando por praias, cidades grandes, desertos do Outback e florestas tropicais.

Reprodução do Youtube a.j.overlanding

Gold Coast, Ningaloo Reef e a Daintree Rainforest são alguns dos lugares famosos pelos quais a Highway 1 passa.

Divulgação

Além disso, quem cruza a Highway 1 tem a chance de avistar a fauna típica australiana, como cangurus, coalas e aves exóticas.

Divulgação

Mas viajar pela Highway 1 exige planejamento. Especialmente por conta das variações climáticas e das longas distâncias entre postos de serviço em regiões remotas.

Reprodução do Youtube Camp Winnie Travelling Australia

É até recomendável evitar dirigir ao amanhecer ou anoitecer para não colidir com animais e fazer paradas frequentes para descanso.

Reprodução do Youtube Camp Winnie Travelling Australia

Uma viagem para aproveitar completamente a Highway 1 pode levar pelo menos três meses.

Reprodução do Youtube Camp Winnie Travelling Australia

A melhor época pode variar: se for pelo norte, é melhor no inverno (de maio a outubro), mas se for para o sul, o verão é o ideal (de novembro a abril).

Reprodução do x @Melbourne

O tipo de veículo ideal também pode variar de acordo com cada trajeto. Carros 4x4, por exemplo, são indicados para áreas mais remotas.

Divulgação

Carros do segmento SUV (com tenda) ou motorhome, são essenciais para se ter conforto.

Divulgação

Também é importante planejar paradas para descanso e abastecer combustível e água antes de chegar a regiões mais isoladas (como Nullarbor Plain).

Reprodução do Instagram @biglapbible

Apesar de a Rodovia Pan-Americana — que conecta o Alasca, nos Estados Unidos, a Ushuaia, na Argentina — ser considerada a mais longa do mundo, ela atravessa vários países e tem trechos interrompidos.

Ken Lund/wikimédia Commons

Já a Highway 1 é totalmente contínua e dentro de um único país, consolidando-se como a maior estrada nacional do mundo e um dos maiores desafios para viajantes aventureiros.

Divulgação

Veja Mais

 