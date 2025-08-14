Flipar Butão: saiba mais sobre o país, exemplo de bem-estar e felicidade Pequeno país localizado na região do Himalaia, na Ásia, o Butão é conhecido por seu foco no bem-estar e na felicidade de seus cidadãos. O conceito de Felicidade Nacional Bruta (FNB) é um dos aspectos mais distintivos do país. Por Flipar

Imagem de Pradip Kar por Pixabay