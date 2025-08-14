Flipar

'8D': cidade futurística da China tem neon e até trem passando por dentro de prédios

Conhecida como 'cidade 8D', Chongqing, no sudoeste da China, desperta a curiosidade de profissionais e curiosos pelo mundo.

Por Flipar
?? ?/Pixabay

Isso porque a cidade tem um crescimento vertical e labiríntico — daí o apelido de '8D' —, moldado pelo relevo montanhoso do entorno.

Reprodução/YouTube

À noite, a paisagem faz lembrar a de cenários de filmes de ficção científica, com muitas luzes por todo lado.

Pexels/Lian Rodriguez

Com uma área equivalente à da Áustria, a cidade não pôde se expandir horizontalmente justamente por conta do terreno acidentado.

Reprodução/YouTube

As imagens da cidade chamam atenção nas redes sociais, com cenas de trens passando por dentro de prédios.

Reprodução/YouTube

Essa estética “cyberpunk”, marcada por luzes de neon, shows de drones e fogos de artifício, tem impulsionado o turismo local.

Reprodução/YouTube

Só em 2024, Chongqing recebeu 1,3 milhão de visitantes internacionais, um aumento de 184% em comparação com o ano anterior.

Reprodução/YouTube

Além disso, o governo chinês facilitou o acesso, liberando visto livre para franceses, alemães e espanhóis em 2023.

Reprodução/YouTube

Hoje, já há tours guiados pela cidade em inglês, espanhol, tailandês, japonês e coreano.

Andrea Sun/Unsplash

AlÃ©m da modernidade, Chongqing preserva um passado importante: a cidade foi capital provisÃ³ria da China durante a Segunda Guerra Mundial.

Elvira/Pixabay

Até isso foi aproveitado de alguma forma: antigos abrigos antiaéreos foram transformados em restaurantes de hot pot, prato típico local.

?? ?/Pixabay

Em junho deste ano, Chongqing deu um passo marcante para reforçar sua importância econômica e logística.

Pexels/Liuuu _61

Foi inaugurada uma das maiores estações de trem de alta velocidade do mundo, com impressionantes 1,22 milhão de metros quadrados!

Reprodução/YouTube

Atualmente, a cidade já superou Guangzhou e ocupa a 5ª posição entre as maiores economias da China, ficando atrás apenas de Xangai, Pequim e Shenzhen.

Zhang qc/Unsplash

O canadense Joshua Guvi, que teve a oportunidade de vivenciar o dia a dia local, declarou à CNN que seu único arrependimento foi “não ter ficado mais tempo”.

Pexels/YIYANG LIU

Com mais de 30 milhões de habitantes, Chongqing é considerada um dos principais motores de crescimento da China contemporânea.

Flickr - Lhasaguy

Outras atraÃ§Ãµes como o Eling Park, o Templo de Luohan e as TrÃªs Gargantas do YangtzÃ©, localizadas nas proximidades, fazem de Chongqing um destino imperdÃ­vel!

Lingbo Huang/Unsplash

Veja Mais

 