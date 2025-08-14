Nova versão de Drácula está no cinema: descubra o espírito inventivo do criador do vampiro

O filme Drácula: A Love Tale recebeu 67% de aprovação no Rotten Tomatoes, segundo a avaliação de críticos. A nota reflete uma recepção moderadamente positiva, com elogios ao visual e ressalvas ao ritmo da trama.
Muitos criticam porque o filme não segue à risca o livro do escritor Bram Stoker. Drácula, na verdade, já teve várias adaptações e nem todas respeitam a narrativa original. Mas são licenças poéticas baseadas num ponto em comum: a eternidade de um homem que se entregou ao Mal em nome de um amor obsessivo.
Nem todos que assistem aos filmes de Drácula sabem quem foi o autor do livro que deu origem à lenda. O escritor irlandês Bram Stoker morreu em 20/4/1912, em Londres, na Inglaterra, deixando romances de estilo gótico e de ficção que expressam sua criatividade e inventividade.
'Drácula' é justamente a sua obra-prima. Nascido em 8/11/1847 em Dublin, na Irlanda, Bram começou a escrever seus primeiros ensaios aos 16 anos. Mas foi em 26/5/1897, quando Bram já tinha 50 anos de idade, que ocorreu o lançamento de uma obra-prima do terror sobrenatural.
O livro é um romance epistolar, pois é contado em forma de cartas, relatos do noticiário e registros de bordo. O autor nunca aparece. Os personagens e os fatos é que falam por si. O Conde Drácula tem tamanha força na literatura que inspirou diversas outras obras, inclusive no cinema e no teatro.
Drácula é classificado como horror gótico, pela ambientação que inclui castelos medievais e símbolos místicos do século XVIII.
Antes de se dedicar Ã literatura, Bram Stoker formou-se em matemÃ¡tica. Mas o talento para as Letras o fez mudar de rumo. Ele deixou outros romances e contos. O Ãºltimo livro foi 'O Monstro Branco', em 1911.
Antes de escrever DrÃ¡cula, Stoker passou anos pesquisando o folclore europeu e a mitologia dos vampiros. Uma maneira de abordar crenÃ§as mantidas na Ã©poca por camponeses de Ã¡reas remotas do continente.
A criação de Bram Stoker colocou a Romênia nos holofotes, já que a Transilvânia - área montanhosa do país - tem presença preponderante na narrativa. Drácula se passa na região da cordilheira dos Cárpatos, com um relevo sombrio perfeito para o clima sombrio imaginado pelo escritor.
Até hoje, uma das principais atrações da Romênia é o Castelo de Bran, conhecido como Castelo de Drácula, ao pé dos Montes Cárpatos. Muita gente vai ao Leste Europeu para vivenciar o clima de mistério local. A área tem fortalezas medievais com colônias nos arredores.
Foi no Castelo de Bran que , acredita-se, o Príncipe Vlad Tepes passou uma temporada. A sua perversidade inspirou Stoker na caracterização do conde-vampiro.
O castelo neogÃ³tico construÃdo em 1212 tem passagens secretas criadas para a proteÃ§Ã£o do prÃncipe. Consta que Vlad ficou escondido em masmorras durante uma invasÃ£o otomana.
O castelo expõe armas e equipamentos de tortura que renderam a Vlad a fama de um dos monarcas mais cruéis da história.
Curiosamente, os romenos não gostam muito de associar o Castelo de Bran à lenda de Drácula, pois acham que o local tem relevância histórica que deve ser prioridade. Eles preferem destacar a importância da construção para a memória cultural da Romênia e não a visão folclórica de um autor estrangeiro.
Já os visitantes ficam ansiosos por experimentar a sensação de estar no 'Castelo de Drácula'. No mural, um mapa da Transilvânia mostra as áreas montanhosas - comentadas no livro -, os locais com maior concentração urbana das imediações e também as fortalezas da Idade Média.
O castelo fica perto da cidade de Brasov, que serve para estadia dos visitantes e que, por si só, tem atrativos históricos e culturais que agradam aos turistas.
A cidade tem cerca de 290 mil habitantes. Foi fundada em 1211 por cavaleiros da Ordem Teutônica e colonizada pelos saxões. Logo se tornou uma das sete cidadelas muradas da Transilvânia, rodeada pelos Montes Cárpatos.
É em Brasov que fica a Igreja Negra. Trata-se de uma bela catedral luterana, em estilo gótico, cuja construção foi iniciada em 1477. O nome foi dado após um incêndio que deixou sua fachada escurecida.
Drácula rendeu muitos filmes. Um deles é tão fiel ao livro que inclui o autor no título: 'Drácula de Bram Stoker', de Francis Ford Coppola, estrelado por Gary Oldman, Winona Ryder e Keanu Reeves, em 1992
Bram Stoker morreu aos 64 anos, dez anos antes da estreia do primeiro filme baseado em seu livro: 'Nosferatu', do alemão Friedrich Murnau.
'Nosferatu' se inspira em 'Drácula', mas com alterações de nomes e lugares porque os herdeiros de Bram Sotker não deram autorização para a adaptação da obra.
Um dos atores mais famosos na interpretação do conde foi o húngaro Bela Lugosi. Ele estrelou o filme 'Drácula', dirigido por Tod Browning em 1931. O ator foi enterrado com a capa usada nas filmagens.
O filme mais recente, Nosferatu, de Robert Eggers, foi lançado em 2024 e recria o clássico do horror com atmosfera sombria, visual marcante e atuações intensas de Bill Skarsgård e Lily-Rose Depp. Apesar do ritmo lento, foi elogiado pela crítica.