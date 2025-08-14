Flipar Tem cheiro bom no ar: a história do perfume e sua popularidade Quem não gosta de um delicioso cheiro de perfume? Mas.. de onde surgiu e qual a história dos perfumes? Saiba, então, sua origem, sua importância no Brasil, e muito mais destes produtos, geralmente ligados à ideia de prestígio. Por Flipar

Divulgação/ Silvana Martins