Flipar Pra quem não viu: Passarinha fica viúva e dorme com a foto do ex-companheiro Recentemente, uma passarinha chamada Pesseguinho ficou viúva e se sentiu tão triste que passou a dormir apenas ao lado da foto do companheiro que partiu, o pássaro chamado de Melzinho. O caso aconteceu na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Por Flipar

Reprodução redes sociais