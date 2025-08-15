Polêmica: Mulher doa pônei da filha para alimentar predadores no zoológico

Ela explicou que o pônei de 57 anos teria que ser sacrificado por causa de um eczema grave. Ao lado da filha de 13 anos, ela contribuiu com uma proposta do zoo que gerou debate nas redes sociais. A imagem é ilustrativa.
A solicitação foi feita por meio de publicações nas páginas do Zoológico de Aalborg no Facebook e no Instagram, no dia 31 de julho.
A justificativa dada pelo zoológico é que eles buscam 'simular' a cadeia alimentar natural para os animais sob seus cuidados.
O texto assegura que os sacrifícios são feitos de forma ética e cuidadosa por profissionais qualificados. Os bichos podem passar por eutanásia assistida pelos tutores. Mãe e filha viram o pônei recebeu um disparo letal sob sedação antes de ser separado como alimento.
'Galinhas, coelhos e porquinhos-da-índia constituem uma parte importante da dieta dos nossos predadores, especialmente o lince europeu, que precisa de presas inteiras que se assemelhe ao que ele caçaria naturalmente na natureza', diz um trecho do post.
'Se você tem um animal saudável que precisa ser sacrificado por diversos motivos, sinta-se à vontade para doá-lo para nós', finaliza o anúncio.
Segundo o zoológico, após o abate os animais seriam utilizados integralmente como alimento, evitando 'desperdício' e garantindo o 'bem-estar dos predadores'.
A publicação causou forte reação do público, especialmente após um internauta sugerir doar até mesmo um cavalo.
'Uma mentalidade profundamente perversa e degradante está por trás dessa ideia doentia, que retrata a terrível tendência de indiferença com os animais na Dinamarca', criticou um seguidor.
'Pensar em dar o seu animal de estimação como alimento é o mais desrespeitoso e indigno que se pode imaginar', completou.
'Infelizmente os zoológicos nem sempre são os melhores amigos dos animais [...] As pessoas precisam aprender a assumir a responsabilidade por seus animais', disse outro.
No Instagram, o zoológico chegou a fechar os comentários da publicação, segundo eles para 'preservar o bom tom'.
Fundado em 1935, o Zoológico de Aalborg é um dos mais populares da Dinamarca.
Ele ocupa cerca de 8 hectares e abriga mais de 1.500 animais de cerca de 125 espécies diferentes.
O zoo conta com diversas áreas temáticas, como a savana africana – onde é possível ver girafas, zebras e o raro antílope oryx.
O espaço é conhecido por seu foco em educação e pesquisa, participando ativamente de programas de reprodução de espécies ameaçadas de extinção.
Uma de suas atrações mais notáveis é o espaço dedicado aos ursos polares, que simula o ambiente natural do Ártico.