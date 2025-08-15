Flipar Contra o desgaste: frutas perfeitas para repor energia Ao longo da correria do dia a dia, as pessoas podem se sentir cansadas e desgastadas. Com isso, é preciso incluir em suas refeições, alimentos nutritivos, que forneçam energia. Algumas frutas são ideais para esse tipo de dieta balanceada e, se possível, atrelada a exercícios físicos. Por Flipar