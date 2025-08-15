Flipar Richthofen e Matsunaga: Assassinas famosas trocam nome em cartório para apagar passado de crime Uma lei federal aprovada em 27/6/ 2022 tornou muito mais fácil e barata a troca de nome no Brasil. Só no primeiro ano de vigência da lei nº 14.382 mais de dez mil brasileiros trocaram de identidade. Por Flipar

Reprodução/Portal do Governo Federal