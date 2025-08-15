Pra quem não viu: Ondas de 12 metros de altura causam pânico em navio de cruzeiro

Nas imagens, é possível ver as ondas se chocando contra o cruzeiro enquanto a embarcação passava por uma região perigosa do oceano perto da Antártica.
A blogueira de viagens Lesley Anne Murphy compartilhou um vídeo do momento a bordo do navio Ocean Explorer, da Quark Expeditions.
'Imagine se você se inscrevesse para uma montanha-russa de 48 horas', descreveu a influenciadora.
O incidente aconteceu no dia 26/03/25, enquanto o cruzeiro atravessava a Passagem de Drake.
O trecho consiste em um canal de 960 km que liga a Antártica ao extremo sul da América do Sul.
Essa região é conhecida por suas águas turbulentas, onde as correntes do Atlântico e do Pacífico se encontram, criando um forte efeito de agitação.
As imagens registradas mostram passageiros gritando enquanto o navio é balançado violentamente pelas enormes ondas, que podem ser vistas através das grandes janelas.
Em um momento, uma das passageiras chega a cair no chão com a força do balanço.
Apesar dos momentos desesperadores, Lesley Anne disse que a viagem foi 'segura'.
Em seu site, a Quark Expeditions garante que seus navios são projetados para aguentar condições extremas como essas.
A Passagem de Drake, que liga o extremo sul da América do Sul à Península Antártica, é um dos trechos de oceano mais temidos do mundo.
A região é conhecida pelo chamado “tremor de Drake”, causado pela confluência de correntes oceânicas e ventos fortes que podem gerar ondas de até 15 metros.
Esse fenômeno ocorre porque não há terra firme para amortecer as tempestades, permitindo que os ventos ganhem força ao redor do planeta.
Além da superfície agitada, a Passagem de Drake esconde montanhas subaquáticas que influenciam as correntes e afetam o clima global.
A forte corrente oceÃ¢nica que atravessa o local carrega milhÃµes de litros de Ã¡gua por segundo, intensificando as condiÃ§Ãµes extremas.
Historicamente, a Passagem de Drake era uma rota crucial para navios que contornavam o Cabo Horn antes da abertura do Canal do Panamá em 1914.
O perigo desse percurso já resultou em milhares de mortes e consolidou a reputação assustadora do 'Drake'.
Capitães e pesquisadores que cruzam o 'Drake' regularmente destacam que é essencial manter a cautela e a atenção, pois, apesar dos avanços na navegação, o oceano continua sendo imprevisível e poderoso.