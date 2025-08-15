Flipar Perigo até dentro de casa: cão mata o tutor; ataques de pitbull se sucedem Um tutor morreu após sofrer um ataque do próprio pitbull que ele criava, no município de Campinas (SP). Aldemir Gomes, de 50 anos, estava sozinho em casa quando foi atacado. O cão foi abatido pela polícia. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Por Flipar

Reproduçao redes sociais