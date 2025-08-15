Flipar

Vale dos Reis: região no Egito é conhecida por abrigar tumbas de faraós

O Egito é o país mais visitado da África e da região do Oriente Médio. E um de seus destinos mais conhecidos é o Vale dos Reis.

Por Flipar
Nikola Smolenski/Wikimédia Commons

O Vale dos Reis está localizado na margem oeste do Rio Nilo, próximo à cidade de Luxor, no sul egípcio.

Peter J. Bubenik /Wikimédia Commons

A região é famosa por abrigar tumbas dos faraós do Egito Antigo. Elas foram construídas no local entre os séculos 16 e 19 a.C.

Flickr David Samuel

Os túmulos competem em celebridade com as pirâmides entre as atrações turísticas do Egito.

Flickr Airton Morassi

As tumbas dos soberanos da antiguidade estão situadas majoritariamente no Vale Oriental.

Domínio Público /Wikimédia Commons

Além das tumbas dos lendários faraós, a região também foi palco do sepultamento de membros da nobreza da civilização antiga.

Nikateri/Wikimédia Commons

Essas tumbas guardam decorações que representam cenas da mitologia egípcia, o que serve a arqueólogos e historiadores como sinais para desvendar rituais e crenças do período.

Flickr João Antonio

Desde o fim do século 18, arqueólogos e egiptólogos se dirigem ao Vale dos Reis para explorações na área da necrópole que visam novos achados e obtenção de informações para estudos.

Domínio Público /Wikimédia Commons

Há pouco mais de um século, a descoberta da tumba de Tutancâmon tornou o Vale dos Reis um famoso sítio arqueológico.

Alexandra Koch - pixabay

Em 1979, o Vale dos Reis, incluindo a necrópole, foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco.

Reprodução do Youtube Canal Destinos com Caprice Turismo

Na época napoleônica, membros da expedição do imperador francês no Egito, liderados por Vivant Denon, esboçaram em 1799 mapas e plantas de tumbas locais. Foi o início das explorações modernas na região.

Reprodução do Youtube Canal Destinos com Caprice Turismo

Em 1858, foi criado o Serviço de Antiguidades do Egito, que iniciou estudos científicos do Vale dos Reis.

Reprodução do Youtube Canal Destinos com Caprice Turismo

O egiptólogo Victor Loret descobriu nada menos que 17 túmulos. Um investidor americano de nome Theodore Davis patrocinou explorações importantes na região.

Reprodução do Youtube Canal Destinos com Caprice Turismo

Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter identificou a tumba de Tutancâmon. A descoberta ganhou muita fama pelo fato de o sepulcro estar intacto, sem vestígios da ação de salteadores, com vários materiais ligados ao chamado “faraó-menino”.

Reprodução

Uma lenda diz que com a descoberta teve início uma 'maldição'. Ao longo dos seis anos seguintes, 35 pessoas ligadas à descoberta morreram, inclusive o próprio Howard Carter.

Tammy Cuff/Pixabay

Em uma das paredes havia uma inscrição em tom ameaçador de uma profecia macabra avisando que quem prejudicasse o 'sono' do faraó seria punido.

Domínio Público

Atualmente, pesquisadores afirmam que várias mortes foram provocadas por fungos venenosos que proliferaram dentro da tumba. Mas a lenda da maldição persiste.

Kerrtu/Pixabay

No início de 2025, o Serviço de Informações do Estado do Egito declarou que voltou a localizar o túmulo de um faraó após mais de um século.

Flickr Fora do Eixo

Trata-se do sepulcro de Tutmés II, datado de 3.500 anos. Ele foi descoberto em escavações arqueológicas que vinham sendo realizadas desde 2002.

Ministério de Antiguidades do Egito

O túmulo do faraó Tutmés II era o único dos monarcas da 18ª Dinastia do Egito que ainda não havia sido identificado. Inicialmente, os arqueólogos supunham que o sepulcro situado no monte Tebas, a oeste da cidade de Luxor, pertencesse a uma esposa de faraó, mas a presença de artefatos funerários e inscrições com o nome de Tutmés II, mudaram os rumos do trabalhos.

Reprodução do Youtube Canal Destinos com Caprice Turismo

Veja Mais

 