Plumas incríveis: as aves mais lindas do mundo

Entre elas, encontramos aves que exibem belas plumagens, com tonalidades vibrantes que capturam a luz do sol de forma atraente e extravagante.
Vamos conhecer espécies que se sobressaem pela beleza incomum. Elas são consideradas as mais lindas aves do planeta.
Quetzal- O pássaro é considerado sagrado e um símbolo nacional de alguns países da América Central. Há cinco espécies reconhecidas. O macho possui cauda longa e brilhante, que pode chegar a medir 1 metro de comprimento.
Coquete de Crista Ruiva - Florestas tropicais nas Américas Central e do Sul abrigam a pequena ave ágil da família do beija-flor. Essa espécie alimenta-se regularmente de néctar de flores e tem metabolismo rápido. Com 7 cm de comprimento, tem bico fino e destaca-se pela bela crista.
Pomba-Goura- Conhecida como a maior pomba do mundo, chega a 75 cm e é nativa da Nova Guiné. A espécie é monogâmica, forma pares vitalícios e ambos os pais cuidam dos filhotes. Destaca-se pela plumagem azul-cinzenta, crista em leque na cabeça e olhos vermelhos circundados por uma faixa azul-escura.
Pombo-de-Nicobar- Originário do sudeste da Ásia. Sua dieta inclui sementes, frutas e insetos, dispersando as sementes nas ilhas. Na reprodução, forma grandes grupos, em árvores altas. Medindo 41 cm e pesando 600 gramas, destaca-se por penas longas, cauda curta, asas alongadas e bico robusto.
Pato-Mandarim- Reverenciado na China e no leste da Ásia como símbolo de amor e fidelidade, é conhecido por sua plumagem única e colorida, que parece pintura - com tons de laranja, dourado, azul e verde - que se torna ainda mais intensa na época de reprodução. Essa ave é monogâmica e os machos fazem exibições para atrair as fêmeas.
Faisão-Dourado- Originário do Leste da Ásia, é reconhecido como ave de caça mais popular no mundo. Famoso por sua plumagem e pela cauda longa. No acasalamento, o macho estende as penas da cauda em leque e emite sons para atrair fêmeas. Pode medir até 49 cm, e possui envergadura de até 75 cm.
Pavão-Comum- Nativo da Índia. O macho pode pesar até 5,5 kg e medir cerca de 1 metro. Reconhecido por sua deslumbrante exibição de plumagem no ritual de acasalamento - referência de beleza na fauna - o macho abre sua cauda em forma de leque para atrair as fêmeas.
Araracanga- Famosa por seu grande bico colorido, que pode chegar a medir 30 cm de comprimento, é encontrada nas florestas tropicais das Américas Central e do Sul. Essa ave tem habilidade de imitar sons e vocalizações de outros animais, podendo reproduzir até mesmo a voz humana.
Diamante-de-Gould- Nativo da Austrália, o pequeno pássaro brilha com suas cores vivas, incluindo verde, amarelo e vermelho. Pode medir até 14 cm. Essa espécie está ameaçada de extinção, devido à devastação de áreas que são o seu habitat e ao tráfico ilegal de aves.
Tucano-de-Bico-Arco-Íris- Possui um bico colorido, que pode medir até 20 centímetros. Essa espécie é encontrada na Venezuela, Colômbia e no sul do México, sendo o símbolo de Belize. Tem uma dieta baseada em frutas, insetos, ovos e pequenos vertebrados.
Calau-de-Pescoço-Ruivo- Com origem no Sudeste Asiático, é conhecido por seu canto estridente. Essa espécie, com bela plumagem que a diferencia entre a cabeça e o corpo, é considerada uma dispersora de sementes nas florestas e pode medir até 1 metro.
Pinguim Imperador- Nativo da Antártica, é o maior de sua espécie. Um adulto pode medir 1,22 metro e pesar 37 kg. Tem habilidade para nadar em grandes profundidades, alcançando até 500 metros em busca de alimento. Sua plumagem é multicor e possui uma faixa laranja em volta do ouvido.
Gaio-Azul- Conhecido por sua beleza, inteligência e habilidades vocais, mede até 30 cm e pesa até 100 gramas quando adulto. Sua plumagem é azul nas asas, no dorso e na cauda. É uma ave onívora (alimenta-se de animais e vegetais) e possui um comportamento agressivo que afugenta as outras aves ou predadores.
Grande Ave-do-Paraíso- Habita florestas da Nova Guiné e da Indonésia. Mede até 43 cm. Os machos têm plumagem colorida e caudas longas e ornamentadas, que impressionam as fêmeas no ritual de acasalamento. A dieta é dominada por frutas, além de artrópodes (borboletas, formigas e aranhas).
Faisão-de-Lady-Amherst- É a ave mais comercializada das espécies ornamentais no mundo, valorizada pela sua plumagem, composta por cores vibrantes, como preto e dourado. O macho mede até 1,20 metro. É terrestre e se alimenta de sementes, frutas e insetos.
Cada espécie é única, contribuindo para a riqueza visual e sonora que torna o reino das aves verdadeiramente fascinante.