Maiores torres de telecomunicações do mundo são atraentes pontos turísticos

As torres de telecomunicações podem ir muito além da função tecnológica. Hoje em dia, elas cumprem um papel de atração turística em diversas partes do mundo, com estrutura imponente e diversos recursos em seu interior, para deleite dos visitantes. Conheça as maiores torres de transmissão do mundo.

Taxiarchos228 wikimedia commons

Europaturm - 337 metros - Alemanha - Está localizada em Frankfurt e foi concluída em 1979 para fazer transmissão de sinais de rádio e TV. Até julho de 2019, foi considerada a 23ª maior torre de estrutura independente do mundo.

Mylius - wikimedia commons

Macau Tower - 338 metros - China - Localizada em Macau, foi inaugurada em 2001. Além de ser uma atração turística popular, a torre abriga o AJ Hackett Macau Tower, um dos pontos de bungee jump mais conhecidos do mundo.

Diego Delso wikimedia commons

Stratosphere Tower - 350 metros - Estados Unidos - Localizada em Las Vegas, é uma das atrações mais emblemáticas da cidade conhecida por seus hotéis e cassinos. A construção foi concluída em 1996. A torre conta com diversas atrações, além da 'Big Shot', que catapulta os visitantes para cima a uma velocidade de 70 km/h.

Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz ) wikimedia commons

Berliner Fernsehturm - 368 metros - Alemanha - Foi inaugurada em 1969 e está localizada na praça Alexanderplatz, no centro de Berlim. É a construção mais alta da Alemanha e chama a atenção no horizonte, tornando-se um símbolo da cidade. Cerca de 1 milhão de turistas visitam a torre todos os anos.

BennyJ wikimedia commons

Riga TV Tower - 368 metros - Letônia - Inaugurada em 1987, se tornou rapidamente o marco icônico da arquitetura de Riga, capital do país. À noite, a torre oferece um espetáculo de cores que se destaca na paisagem da cidade.

Guntars Mednis - wikimedia commons

Almaty Tower - 371 metros - Cazaquistão: Foi concluída em 1982. A construção é uma torre de telecomunicação e apesar da sua altura, tem apenas dois andares. É possível vê-la de quase toda a cidade.

N. G. Terziev, A. N. Savchenko wikimedia commons

Liberation Tower - 372 metros - Kuwait - Fica na Cidade do Kuwait e foi inaugurada em 1996. Além de ser usada para telecomunicação, oferece uma vista panorâmica aos visitantes. A torre se tornou símbolo da libertação do Kuwait do Iraque, em 1991

Deepak wikimedia commons

Tashkent Tower - 375 metros - Uzbequistão - Inaugurada em 1985, fica na cidade de Tashkent e é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade.

Nikolay Bulykin wikimedia commons

Kiev TV Tower - 385 metros - Ucrânia - Foi inaugurada em 1974 na capital Kiev para transmitir sinais de rádio e TV. Com um design que toma forma de agulha e se estreita em direção ao céu, a torre oferece vistas espetaculares do rio Dnieper.

Artemka - wikimedia commons

Henan Province Radio e Television Tower - 388 metros - China - Inaugurada em 2011, em Zhengzhou, a torre de telecomunicações conta com vista panorâmica e chama a atenção por sua construção de ferro que lembra caules de árvores.

Meritguy wikimedia commons

Localizada em Pequim, na China, a Torre de Rádio e TV de Pequim tem 410 metros de altura e foi inaugurada em 1992 para funcionar como canal de transmissão de sinais de rádio e televisão.

N509FZ wikimedia commons

Tianjin Radio e TV Tower - 415 metros - China - Funciona desde 1991. Com vista panorâmica, ela oferece aos turistas uma bela contemplação do horizonte. Além de servir como torre de comunicação, ela conta com restaurantes e lojas de conveniência.

William M Benson • wikimedia commons

Menara Kuala Lumpur - 420 metros - Malásia - Inaugurada em 1996 na cidade de Kuala Lumpur, a torre chama a atenção pelo seu design único, com uma haste estilizada e uma esfera que abriga um observatório e um restaurante. Durante a noite, sua iluminação conta com cores que fazem com que se destaque no horizonte da cidade.

Formulax - wikimedia commons

Torre Milad - 435 metros - Irã - Foi inaugurada em 2007, 11 anos após o início da construção, na capital Teerã. Com design moderno, a torre possui em seu interior diversas instalações, como restaurantes, centros comerciais, escritórios e um hotel de luxo.

Sepehrxf wikimedia commons

Zifeng Tower - 450 metros - China - Localizada em Nanjing, é uma das estruturas mais impressionantes da cidade. Inaugurada em 2010, a torre possui um design moderno e forma esguia que se destaca no horizonte de Nanjing, sendo uma das principais atrações turísticas da cidade.

Haha169 wikimedia commons

Oriental Pearl Tower - 468 metros - China - Foi inaugurada em Shangai em 1995. Sua arquitetura futurista conta com cinco esferas - duas delas gigantes. A torre tem três andares de observação e oferece um panorama de 360 graus. Além disso, possui um museu de ciência e tecnologia.

Dmitry A. Mottl - wikimedia commons

Ostankino - 540 metros - Rússia - A torre de telecomunicação foi inaugurada em 1967 em Moscou. Em 2002, a construção foi danificada por um incêndio, resultando na morte de três bombeiros e na interrupção da transmissão de TV e rádio. Após o acidente, foi restaurada com novas medidas de segurança.

Armineaghayan - wikimedia commons

CN Tower - 553 metros - Canadá - Há 49 anos, no dia 2 de abril de 1975, a construção da CN Tower foi concluída. Ela representou na época um recorde de altura de uma estrutura no mundo. A inauguração oficial foi em junho de 1976.

Imagem de Reto Höhn por Pixabay

Hoje a CN Tower, que fica em Toronto, é a terceira mais alta torre do mundo. Sua vista oferece uma visão privilegiada para o Lago Ontário e a CN Tower se tornou um símbolo icônico do país, recebendo milhares de visitantes todos os anos.

Imagem de James Wheeler por Pixabay

Canton Tower - 600 metros - China - Inaugurada em 2012, na cidade de Guangzhou, predominou como a maior torre do país até a construção da Torre de Shanghai. E no mundo só perde em altura para a Tokyo Skytree. Sua iluminação tem 7 mil luzes de led, que proporcionam um grande espetáculo.

Zhangzhugang - wikimedia commons

Tokyo Skytree - A maior do planeta. Com 634 metros de altura, a torre que fica em Tóquio, capital do Japão, fez 12 anos em 22/5/2024. Após a inauguração oficial em 2012, a torre recebeu o reconhecimento do Guinness, o livro dos recordes.

Akonnchiroll - wikimedia commons

. A Tokyo Skytree foi projetada para substituir a Tokyo Tower, primeira torre de TV do país. Ela é feita com estrutura de aço e tem um formato que traz resistência contra abalos sísmicos. Sua construção teve 580 mil operários. Os visitantes contam com lojas e com 2 observatórios. E, à noite, a iluminação da torre é um espetáculo à parte.

Matthide127 - wikimedia commons

