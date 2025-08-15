Maiores torres de telecomunicações do mundo são atraentes pontos turísticos

Europaturm - 337 metros - Alemanha - Está localizada em Frankfurt e foi concluída em 1979 para fazer transmissão de sinais de rádio e TV. Até julho de 2019, foi considerada a 23ª maior torre de estrutura independente do mundo.
Macau Tower - 338 metros - China - Localizada em Macau, foi inaugurada em 2001. Além de ser uma atração turística popular, a torre abriga o AJ Hackett Macau Tower, um dos pontos de bungee jump mais conhecidos do mundo.
Stratosphere Tower - 350 metros - Estados Unidos - Localizada em Las Vegas, é uma das atrações mais emblemáticas da cidade conhecida por seus hotéis e cassinos. A construção foi concluída em 1996. A torre conta com diversas atrações, além da 'Big Shot', que catapulta os visitantes para cima a uma velocidade de 70 km/h.
Berliner Fernsehturm - 368 metros - Alemanha - Foi inaugurada em 1969 e está localizada na praça Alexanderplatz, no centro de Berlim. É a construção mais alta da Alemanha e chama a atenção no horizonte, tornando-se um símbolo da cidade. Cerca de 1 milhão de turistas visitam a torre todos os anos.
Riga TV Tower - 368 metros - Letônia - Inaugurada em 1987, se tornou rapidamente o marco icônico da arquitetura de Riga, capital do país. À noite, a torre oferece um espetáculo de cores que se destaca na paisagem da cidade.
Almaty Tower - 371 metros - Cazaquistão: Foi concluída em 1982. A construção é uma torre de telecomunicação e apesar da sua altura, tem apenas dois andares. É possível vê-la de quase toda a cidade.
Liberation Tower - 372 metros - Kuwait - Fica na Cidade do Kuwait e foi inaugurada em 1996. Além de ser usada para telecomunicação, oferece uma vista panorâmica aos visitantes. A torre se tornou símbolo da libertação do Kuwait do Iraque, em 1991
Tashkent Tower - 375 metros - Uzbequistão - Inaugurada em 1985, fica na cidade de Tashkent e é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade.
Kiev TV Tower - 385 metros - Ucrânia - Foi inaugurada em 1974 na capital Kiev para transmitir sinais de rádio e TV. Com um design que toma forma de agulha e se estreita em direção ao céu, a torre oferece vistas espetaculares do rio Dnieper.
Henan Province Radio e Television Tower - 388 metros - China - Inaugurada em 2011, em Zhengzhou, a torre de telecomunicações conta com vista panorâmica e chama a atenção por sua construção de ferro que lembra caules de árvores.
Localizada em Pequim, na China, a Torre de Rádio e TV de Pequim tem 410 metros de altura e foi inaugurada em 1992 para funcionar como canal de transmissão de sinais de rádio e televisão.
Tianjin Radio e TV Tower - 415 metros - China - Funciona desde 1991. Com vista panorâmica, ela oferece aos turistas uma bela contemplação do horizonte. Além de servir como torre de comunicação, ela conta com restaurantes e lojas de conveniência.
Menara Kuala Lumpur - 420 metros - Malásia - Inaugurada em 1996 na cidade de Kuala Lumpur, a torre chama a atenção pelo seu design único, com uma haste estilizada e uma esfera que abriga um observatório e um restaurante. Durante a noite, sua iluminação conta com cores que fazem com que se destaque no horizonte da cidade.
Torre Milad - 435 metros - Irã - Foi inaugurada em 2007, 11 anos após o início da construção, na capital Teerã. Com design moderno, a torre possui em seu interior diversas instalações, como restaurantes, centros comerciais, escritórios e um hotel de luxo.
Zifeng Tower - 450 metros - China - Localizada em Nanjing, é uma das estruturas mais impressionantes da cidade. Inaugurada em 2010, a torre possui um design moderno e forma esguia que se destaca no horizonte de Nanjing, sendo uma das principais atrações turísticas da cidade.
Oriental Pearl Tower - 468 metros - China - Foi inaugurada em Shangai em 1995. Sua arquitetura futurista conta com cinco esferas - duas delas gigantes. A torre tem três andares de observação e oferece um panorama de 360 graus. Além disso, possui um museu de ciência e tecnologia.
Ostankino - 540 metros - Rússia - A torre de telecomunicação foi inaugurada em 1967 em Moscou. Em 2002, a construção foi danificada por um incêndio, resultando na morte de três bombeiros e na interrupção da transmissão de TV e rádio. Após o acidente, foi restaurada com novas medidas de segurança.
CN Tower - 553 metros - Canadá - Há 49 anos, no dia 2 de abril de 1975, a construção da CN Tower foi concluída. Ela representou na época um recorde de altura de uma estrutura no mundo. A inauguração oficial foi em junho de 1976.
Hoje a CN Tower, que fica em Toronto, é a terceira mais alta torre do mundo. Sua vista oferece uma visão privilegiada para o Lago Ontário e a CN Tower se tornou um símbolo icônico do país, recebendo milhares de visitantes todos os anos.
Canton Tower - 600 metros - China - Inaugurada em 2012, na cidade de Guangzhou, predominou como a maior torre do país até a construção da Torre de Shanghai. E no mundo só perde em altura para a Tokyo Skytree. Sua iluminação tem 7 mil luzes de led, que proporcionam um grande espetáculo.
Tokyo Skytree - A maior do planeta. Com 634 metros de altura, a torre que fica em Tóquio, capital do Japão, fez 12 anos em 22/5/2024. Após a inauguração oficial em 2012, a torre recebeu o reconhecimento do Guinness, o livro dos recordes.
. A Tokyo Skytree foi projetada para substituir a Tokyo Tower, primeira torre de TV do país. Ela é feita com estrutura de aço e tem um formato que traz resistência contra abalos sísmicos. Sua construção teve 580 mil operários. Os visitantes contam com lojas e com 2 observatórios. E, à noite, a iluminação da torre é um espetáculo à parte.