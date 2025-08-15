Criador de 'Star Wars' vai lançar museu dedicado às artes narrativas em Los Angeles

Recebido com entusiasmo no fim de julho por milhares de fãs, o diretor apresentou o 'Museu Lucas da Arte Narrativa', previsto para inaugurar em Los Angeles em 2026.
Com um custo estimado de US$ 1 bilhão, o local irá abrigar um vasto acervo de arte popular, obras de artistas renomados e itens raros de grandes produções.
'Coleciono arte desde que estava na universidade [...] Tenho feito isso por mais de 50 anos, e de repente pensei: o que vou fazer com tudo isso? Porque me recuso a vender', disse Lucas.
Nascido em 1944, em Modesto, na Califórnia, George Lucas é uma das figuras mais influentes e revolucionárias da história do cinema.
Inicialmente, ele sonhava em ser piloto, mas um grave acidente de carro durante a adolescência mudou seus planos e o aproximou do cinema.
Lucas se aprofundou na área estudando na Universidade do Sul da Califórnia (USC), onde fez amizade com outros cineastas notáveis, como Steven Spielberg e Francis Ford Coppola.
Inclusive, sua estreia como diretor de longa-metragem veio em 1971 com 'THX 1138', uma ficção científica de tom distópico baseada em um curta feito na universidade.
O sucesso real, porém, veio em 1973 com 'Loucuras de Verão', um retrato nostálgico da juventude americana nos anos 1960, que lhe rendeu indicações ao Oscar e abriu portas para projetos mais ambiciosos.
Em 1977, Lucas revolucionou o cinema com 'Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança', que combinava ficção científica, fantasia e aventura com efeitos visuais inovadores para a época.
O filme se tornou um fenÃŽmeno cultural, impulsionou avanÃ§os tecnolÃ³gicos e gerou uma das franquias mais lucrativas da histÃ³ria, expandida por continuaÃ§Ãµes, prequelas, sÃ©ries e produtos licenciados.
Além da saga espacial, Lucas foi o criador e produtor da franquia Indiana Jones, desenvolvida em parceria com Steven Spielberg, iniciada em 1981 com 'Caçadores da Arca Perdida'.
Além de seu trabalho criativo, Lucas é um visionário no campo da tecnologia cinematográfica.
Ele fundou a Industrial Light & Magic (ILM), que se tornou referência mundial em efeitos visuais, e a Lucasfilm Games, que evoluiu para a LucasArts, influente no mercado de videogames.
Nos anos 90, Lucas voltou à cadeira de diretor para produzir a trilogia de prelúdio de Star Wars, começando com 'Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma', de 1999.
Embora os filmes tenham dividido a opinião dos fãs e da crítica, eles foram um sucesso financeiro e exploraram ainda mais o potencial dos efeitos especiais digitais.
Em 2012, George Lucas vendeu a Lucasfilm para a Walt Disney Company por US$ 4 bilhÃµes, marcando o fim de sua jornada como o principal guardiÃ£o do universo Star Wars.
Fora das telas, Lucas é conhecido por seu trabalho filantrópico, especialmente na área da educação, destinando grande parte de sua fortuna a fundações e projetos sociais, como a George Lucas Educational Foundation.
Em 2006, começou a se relacionar com a empresária Mellody Hobson. Eles se casaram em 2013 e tiveram uma filha, Everest Lucas. Além dela, o diretor já era pai de outros três filhos adotivos.