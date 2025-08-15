Fontes e chafarizes da Itália: arte e arquitetura no país da bota

FONTANA DI TREVI - Itália- Fica no bairro Trevi, em Roma e foi inaugurado em 1762. Famoso por sua grandiosidade e pela tradição de jogar moedas, simbolizando o desejo de voltar à cidade. Suas esculturas em mármore, que representam Netuno e outros elementos do mar, tornam-no um verdadeiro espetáculo.