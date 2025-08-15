Flipar Como a colombiana Medellín virou modelo urbano na América Latina Medellín, na Colômbia, é uma das cidades mais surpreendentes da América Latina. Durante décadas foi lembrada por seus altos índices de violência e por estar no centro do narcotráfico, mas, nos últimos anos, passou por um processo notável de transformação. Por Flipar

Imagem de julian zapata por Pixabay