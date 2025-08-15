Holanda tem diques, bicicletas, moinhos, tulipas e muito mais; saiba

Embora no Brasil, e em alguns outros lugares, o país seja conhecido como Holanda, o nome oficial é Países Baixos.
Holanda é a nomenclatura para duas regiões, a Holanda do Norte e a Holanda do Sul, que compõem apenas uma fatia oeste do território nacional - formado por outras dez províncias. A tradução para português de Nederland (em inglês, Netherlands) é “terras baixas”.
Em 2019, as autoridades do país lançaram uma campanha de marketing com objetivo de eliminar a utilização da denominação Holanda pelo mundo. De quebra, a ideia visava promover o turismo para além de Amsterdã, capital da província da Holanda do Norte.
O país, que faz fronteira com Bélgica e Alemanha, foi batizado de Países Baixos justamente pela geografia “rebaixada”, com boa parte do território situado abaixo do nível do mar.
A Holanda (ou Países Baixos) deve sua integridade territorial a um complexo e centenário sistema de diques que isolam suas áreas e evitam enchentes no país.
Para se ter uma ideia, o ponto mais alto dos Países Baixos é uma colina denominada Vaalserberg, apenas 323 metros acima do nível do mar. Ela constitui uma triplice fronteira entre Holanda, Bélgica e Alemanha.
O maior dique do mundo é o Afsluitdijk (“grande divisor de águas”, em português), entre o norte da Holanda do Norte e a província da Frísia. Ele estende-se por 32 quilômetros e possui 90 metros de largura.
A nomenclatura oficial da Holanda é Reino dos Países Baixos, pois trata-se de uma monarquia constitucional desde 16 de março de 1815 sob a chefia de estado da Casa de Orange e Nassau.
Em 2013, a rainha Beatriz abdicou do trono e seu filho, Guilherme Alexandre, iniciou seu reinado. O chefe de governo é o primeiro-ministro Dick Schoof. A contrário de outros países parlamentaristas europeus, a Holanda apresenta estabilidade política e só teve quatro premiês nos últimos 42 anos.
O Reino dos Países Baixos inclui ainda três territórios no Caribe: Curaçao (foto), Aruba e São Martinho. Todos eles têm governo e moeda próprios.
Uma característica distintiva da Holanda é a adoção massiva da bicicleta como meio de transporte. Dados de pesquisa indicam que 84% da população (de cerca de 18 milhões de habitantes) se locomove dessa forma diariamente.
Esse traço cultural fez com que Amsterdã, cidade mais populosa do país, passasse a ser chamada de capital mundial do ciclismo. São quase 800 km de ciclovia para os moradores locais.
Outra marca holandesa são os moinhos de vento. Há cerca de mil deles em funcionamento e algumas dessas instalações se tornaram atrativos turísticos do país.
Um dos símbolos dos Países Baixos é a Tulipa, gênero de planta que floresce no primeiro semestre. O terceiro sábado de janeiro é demarcado no calendário holandês como “Dia Nacional da Tulipa”, abrindo a estação das flores.
Amsterdã é a capital, mas a sede administrativa está em Haia, na província da Holanda do Sul. Na cidade está uma das propriedades da família real, o Palácio Noordeinde, onde o rei trabalha, e o parlamento.
A cidade hospeda o Tribunal Penal Internacional, também conhecido como Tribunal Internacional de Haia. A corte, ratificada por 123 países, julga crimes de guerra e contra a humanidade, além de genocídios.
A Holanda é muito associada a práticas liberais. Um exemplo disso é o fato de o país ter sido o primeiro a permitir o casamento entre homossexuais, com legislação que entrou em vigor em abril de 2001.
Mundialmente, a Holanda também ficou popular por sua seleção de futebol. Embora nunca tenha conquistado a Copa do Mundo - foi três vezes vice-campeã -, a equipe virou referência em inovações táticas, especialmente com a chamada “Laranja Mecânica”, no Mundial de 1974, na Alemanha. Johan cruyff, ex-jogador e técnico morto em 2016, foi uma das personalidades mais influentes da história da modalidade.
Um episódio histórico vinculou o Brasil à Holanda. No século XVII, durante a colonização portuguesa, ocorreu a invasão holandesa no nordeste do país. A administração de Recife pelo conde Maurício de Nassau, entre 1637 e 1644, deixou herança cultural e urbanística na região que dura até os dias atuais, segundo os estudiosos.