Plutão e outros: veja quais são e onde estão os planetas anões do Sistema Solar

A superfície de Éris intrigou os cientistas. Ao analisar a luz do Sol refletida, eles concluíram que Éris é branco, algo incomum para corpos tão distantes das estrelas.
O planeta anão, portanto, é considerado também uma espécie de fóssil e seu estudo pode trazer novos dados sobre a formação do Sistema Solar.
Como não existem telescópios potentes o bastante para enxergar o que há na superfície de Éris, as pesquisas dependem do acontecimento de um evento astronômico raro.
Dessa forma, planeta anão é o termo criado pela União Astronômica Internacional (UAI) para definir uma nova classe de corpos celestes, diferente da definição de planeta no Sistema Solar.
Ele foi introduzido na resolução da UAI a 24 de agosto de 2006 . E não se sabe o número de planetas anões que existem no Sistema Solar. Por enquanto, cinco foram classificados.
Atualmente, com base nas diretrizes da UAI, os planetas anões são Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Éris. Com exceção de Ceres, todos os outros têm suas órbitas localizadas além da órbita de Netuno.
Um planeta anão é um corpo celeste que esteja em órbita em redor do Sol e tenha massa suficiente para que a sua própria gravidade supere as forças de corpo rígido. Ou seja, de maneira que esteja em equilíbrio hidrostático e tenha uma forma quase esférica.
As consequências mais imediatas desta nova definição foram a perda de Plutão do status de planeta e a sua classificação como planeta anão. Além do aumento de categoria de Ceres, antes considerado um asteroide, e de Éris.
A lua de Éris, Disnomia, foi descoberta a 10 de setembro de 2005. Estima-se que Disnomia seja oito vezes menor e sessenta vezes menos brilhante que o planeta anão e que orbite esse último em cerca de catorze dias.
Plutão é um planeta anão que orbita o nosso sistema solar. Ele está localizado em uma região desse sistema chamada de Cinturão de Kuiper, em uma zona muito afastada do sol e que, portanto, apresenta uma baixíssima influência desse astro.
Ele foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh, e até 2006 era considerado o nono planeta do Sistema Solar, quando foi reclassificado como um planeta anão. Plutão é, atualmente, o maior membro conhecido do cinturão de Kuiper, apresenta cinco luas, sendo que a maior delas, Charon, tem a metade do seu tamanho.
Makemake fica localizado no cinturão de Kuiper. Com dois terços da massa de Plutão e apresentando uma órbita bastante excêntrica, ele foi classificado como um planeta anão no ano de 2008.
Desse modo, Makemake é o terceiro maior planeta anão do Sistema Solar, com um diâmetro que equivale a dois terços do diâmetro de Plutão.
Ceres fica no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter, sendo o planeta anão mais próximo do Sol. Contém cerca de um terço da massa de todo o cinturão de asteroides.
Além disso, o Ceres tem formato esférico e leva cerca de 4,6 anos para completar uma volta em torno do Sol. Ele tem uma superfície congelada, cheia de crateras, e, aparentemente, apresenta um núcleo rochoso.
Haumea é um planeta anão localizado a 43,3 UA do Sol, ou seja, um pouco mais de 43 vezes a distância da Terra ao Sol, em pleno Cinturão de Kuiper.
Ele possui dois pequenos satélites naturais, Hi?iaka e Namaka, que acredita-se serem destroços que se separaram em decorrência de uma antiga colisão. Haumea também é o objeto astronômico com a mais rápida rotação no Sistema Solar, durando apenas quatro horas.