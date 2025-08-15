As fronteiras do Brasil com seus vizinhos pela América do Sul

Um importante e famoso marco de fronteiras fica no encontro de Brasil, Venezuela e Guiana. O monumento da Tríplice Fronteira está no alto do Monte Roraima, no norte do país.
No extremo oposto, o Marco das Três Fronteiras une Brasil, Argentina e Paraguai em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Há fronteiras que são marcadas por estradas ou pontes internacionais. Veja as fronteiras do Brasil
Ligando o Brasil à Guiana, a Ponte do Rio Tacutu, na BR-401, conecta Bonfim, em Roraima, a Lethem, na Guiana, com 230m de extensão.
Ligando o Brasil à Guiana Francesa, a Ponte Binacional Franco-Brasileira, de 378m de extensão, tem de um lado a cidade de Oiapoque, no Amapá, e do outro o município de Saint Georges de l'Oyapock, na Guiana Francesa.
Ligando Brasil e Argentina, há três vias. A Ponte de Integração conecta São Borja, no Rio Grande do Sul, a Santo Tomé, na Argentina, com 1.400m de extensão sobre o rio Uruguai.
A Ponte Internacional Getúlio Vargas-Agustín Pedro Justo, é rodoviária e ferroviária sobre o rio Uruguai, fazendo a ligação entre Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e Paso de Los Libres, na Argentina, com 1.419m de extensão.
A fronteira Brasil-Argentina no Paraná fica em Santo Antônio do Sudoeste e a passagem para o município de San Antônio, na Argentina, foi reaberta em fevereiro deste ano (2022), após quase dois anos de fechamento por causa da pandemia da Covid.
Ligando o Brasil ao Paraguai, a Ponte da Amizade conecta a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ciudad del Este no Paraguai, passando sobre o rio Paraná, com 552m.
Ligando o Brasil ao Peru, a Ponte de Integração que atravessa o rio Acre tem, de um lado, a cidade de Assis Brasil, no Acre, e, do outro, Iñapari, no Peru.
Entre Brasil e Uruguai, a Ponte sobre o rio Quaraí faz a ligação entre a cidade de Quaraí, no Rio Grande do Sul, e o município de Artigas, no Uruguai.
Outra ligação entre Brasil e Uruguai é a Ponte Internacional Barão de Mauá. De um lado, a cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul; de outro, o município de Rio Branco, no Uruguai.
Em Chuí, no Rio Grande do Sul, ponto meridional extremo do Brasil, fica o Arroio Chuí, um canal estreito que tem, no lado oposto, a cidade de Chuy, no Uruguai.
E um fato curioso ocorre na cidade de Aceguá, no Brasil. Ela faz fronteira com a homônima Aceguá, no Uruguai. Uma rua separa os dois municípios. E um marco divisório foi instalado no local.
Já a fronteira do Brasil com Suriname não tem uma ligação urbana. A região é isolada, com aldeias indígenas, e a localidade mais próxima no país vizinho é Kwamalasamutu, também uma aldeia de indígenas.
A determinação dos nossos limites territoriais - tanto os que separam internamente os estados, quanto os que marcam a separação do Brasil de seus vizinhos - é definida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) desde 1944.
A partir de 1991, com a modernização da tecnologia, os limites passaram a ser determinados por satélites de posicionamento, com a criação do GPS (Sistema de Posicionamento Global).
A extensão total da fronteira do Brasil com os países sul-americanos é de 16.885,7 quilômetros. Na América do Sul, apenas Chile e Equador não se conectam com o Brasil.
Para finalizar, uma lembrança do monumento que destaca o descobrimento do Brasil, em 22/4/1500. O marco fica em Porto Seguro, a cidade baiana onde a esquadra de Pedro Álvares Cabral atracou após o grito de 'Terra à Vista'.