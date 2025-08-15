Jennifer Lawrence faz 35 anos; relembre a carreira meteórica da atriz

Nascida em 15 de agosto de 1990 e criada em Louisville, Kentucky, a atriz é filha de Karen e Gary Lawrence. Sua mãe administrava um acampamento para crianças, enquanto seu pai já foi dono de uma empresa de construção de concreto, chamada Lawrence & Associates.
Quando pequena, já atuava em peças da Igreja. Assim, por volta dos 14 anos, decidiu seguir a carreira de atriz e convenceu seus pais a levá-la para Nova Iorque, onde poderiam encontrar um agente.
Na escola, praticou atividades como líder de torcida, softbol, ??hóquei em campo e basquete Nesse sentido, nos anos seguintes, ela continuou a participar de peças da igreja e musicais escolares.
Com 14 anos, estava com a família de férias em Nova York, quando foi flagrada na rua por um caçador de talentos. Ele, então, a convidou para realizar um teste, e a futura atriz chamou a atenção logo nas primeiras oportunidades.
Na época, ela assinou com a Agência de Talentos do CESD, que convenceu seus pais a deixarem sua audição para papéis em Los Angeles. Afinal, enquanto sua mãe a incentivava a modelar, Lawrence insistia em atuar.
Lawrence iniciou sua carreira como atriz na comédia 'The Bill Engvall Show'. A série foi ao ar em setembro de 2007 e cancelada dois anos depois, após três temporadas.
Em seguida, a atriz foi convidada para as séries de televisão, como 'The Devil You Know', 'Cold Case', 'Medium' e 'Monk'. Passou, então, a ser figura carimbada nesse estilo de produção, mas ainda faltava se destacar no cinema para se tornar mais conhecida.
A atriz estreou no cinema em 2008, no filme de drama 'Garden Party', no qual ela interpretou uma adolescente problemática chamada Tiff.
Além disso, apareceu em 'Vidas Que Se Cruzam', de 2008. Na obra, foi escalada como a filha adolescente do personagem de Kim Basinger, que descobre o caso extraconjugal de sua mãe, um papel que ela compartilhou com Charlize Theron.
Sua performance lhe rendeu o Prêmio Marcello Mastroianni de Melhor Atriz Emergente, no Festival de Veneza. Naquele mesmo ano, a atriz apareceu no videoclipe da música 'The Mess I Made', de Parachute.
Também em 2008, estrelou o drama de Lori Petty, 'A Casa de Jogos', como a mais velha das três irmãs que vivem com uma mãe que usa drogas. A atuação lhe rendeu um prêmio de Melhor Performance do Festival de Cinema de Los Angeles.
No filme 'Inverno da Alma', de 2010, interpretou Ree Dolly, adolescente que busca o pai desaparecido. Esta atuação lhe trouxe reconhecimento e indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro.
A atriz alcançou grande popularidade ao interpretar Mística em 'X-Men' e Katniss Everdeen em 'Jogos Vorazes', franquias que se tornaram sucessos de bilheteria.
A franquia 'Jogos Vorazes' foi fundamental para a consolidação da carreira de Jennifer Lawrence como uma atriz de renome em Hollywood.
Em 'O Lado Bom da Vida', filme de 2012, interpretou Tiffany Maxwell, que rendeu-lhe o Oscar de Melhor Atriz, o Globo de Ouro e o SAG Awards.
Além disso, Jennifer também estrelou filmes como 'Trapaça', pelo qual foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, 'Joy' e 'Mãe!', e participou de projetos como 'Operação Red Sparrow'.
Estrelado por Jennifer Lawrence e Chris Pratt, 'Passageiros' não foi bem recebido pela crítica quando foi lançado em 2016, com apenas 30% de aprovação no Rotten Tomatoes.
Em sua carreira, até o momento, a atriz ganhou três Globos de Ouro. Ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz em Comédia ou Musical por 'O Lado Bom da Vida' (2012) e 'Joy' (2015), e de Melhor Atriz Coadjuvante por 'Trapaça' (2013).
A artista foi a atriz mais bem paga do mundo em 2015 e 2016 e apareceu na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time em 2013.
Na atual década, retornou ao gênero de comédia com 'Não Olhe Para Cima', de 2021, e, em 2023, produziu e atuou na obra 'Que Horas Eu Te Pego?'. Em 2025, protagonizou o filme 'Die, My Love', dirigido por Lynne Ramsay, que foi apresentado no Festival de Cannes.
Durante as filmagens de 'X-Men: Primeira classe', em 2010, Lawrence iniciou um relacionamento com sua co-estrela Nicholas Hoult. Dois anos depois, começou a namorar o diretor Darren Aronofsky, a quem conheceu durante as filmagens de 'Mother'.
Em 2018, ela começou a namorar Cooke Maroney, diretor de uma galeria de arte, e eles ficaram noivos em fevereiro de 2019.
O casamento aconteceu no mesmo ano, em Rhode Island. Assim, os dois também são pais de Cy Maroney, que veio ao mundo em 2022. Em sua segunda gravidez, apareceu em eventos mostrando o barrigão e deu à luz em maio, mas o nome da criança não foi divulgado.