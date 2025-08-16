Flipar Águia raríssima aparece no Parque Nacional do Iguaçu Armadilhas fotográficas do Projeto Onças do Iguaçu registraram um uiraçu pela primeira vez no Parque Nacional do Iguaçu. O flagrante, feito no dia 12/08/2025 quando a ave desceu ao chão, é considerado histórico e reforça o parque como refúgio para predadores de topo. Por Flipar

Divulgação