Águia raríssima aparece no Parque Nacional do Iguaçu

O uiraçu (Morphnus guianensis) é uma águia raríssima. Mede entre 70 e 90 cm, pode viver cerca de 30 anos e reproduz-se lentamente, com apenas um filhote a cada dois ou três anos. .
Nativo da América Latina, ocorre da Amazônia ao Cerrado e na Mata Atlântica, em florestas densas e preservadas. E está em risco de extinção
As águias são aves de rapina, juntamente com gaviões e falcões, e são classificadas de acordo com características ecológicas, fisiológicas e etológicas. Dependendo da situação, elas podem representar um perigo.
Recentemente, uma águia-real causou pânico na Noruega. A ave de rapina atacou um bebê de 1 ano, para desespero da família. A mãe tentou lutar contra a águia para salvar a criança.
O caso ocorreu em Trondelag, no centro da Noruega. A águia causou vários ferimentos no rosto do bebê e só o soltou quando foi morta pelo guarda-florestal Per Kare Winterdahl. Ele disse, perplexo, que a águia se comportou como se a criança fosse uma presa.
As águias são aves diurnas, com bicos fortes e garras afiadas, e são capazes de localizar presas a grandes distâncias. Elas vivem em todos os tipos de habitats, exceto na Antártida.
Existem cerca de 60 espécies de águias no mundo. Elas estão divididas em grupos com características e distribuição geográfica que marcam as espécies. Veja algumas.
Águia-real: Faz parte do grupo que abrange aves de médio a grande porte, com asas largas e caudas relativamente curtas, adaptadas para um voo potente e muitas vezes planado.
Águia-serrana: Espécie campestre que caça em áreas abertas, sobretudo nos topos de serra, campos e pastagens adjacentes e nas áreas de cerrado. Sua distribuição vai da Cordilheira dos Andes até a Colômbia e Venezuela, expandindo-se até Argentina e Brasil, onde é tida como uma espécie rara e ameaçada de extinção.
Águia-de-harris: É uma ave de rapina de médio-grande porte que se reproduz desde o sudoeste dos Estados Unidos até o Chile, centro da Argentina e Brasil.
Águia-Careca: Também é chamada de águia-de-cabeça-branca. Nativa da América do Norte. Sua distribuição geográfica inclui a maioria do Canadá, todos os Estados Unidos sendo o Alasca a sua maior distribuição, e norte do México.
Águia-Rabalva: Espécie de águia que vive no norte da Europa e da Ásia. É uma ave marinha, que se alimenta principalmente de peixes, aves aquáticas e carniça. Sua maior população remanescente na Europa encontra-se na região dos fiordes da Noruega.
Águia Harpia: É a maior e mais poderosa águia das Américas. Vive em florestas tropicais da América Central e América do Sul e é conhecida por caçar macacos e bichos-preguiça.
Águia-filipina: Também conhecida como águia-pega-macaco, é uma grande ave em risco de extinção que habita as florestas tropicais das Filipinas. A águia está restrita às ilhas de Mindanao e Luzon,
Águia-Serpentária-de-Crista : Faz parte do grupo das Águias-Serpentárias, que têm esse nome porque são conhecidas por caçarem serpentes. Esta águia marrom-escura, de tamanho médio a grande, é atarracada, com asas arredondadas e cauda curta. Encontrada em florestas na Ásia tropical .
Ãguia-serpentÃ¡ria-africana ou Ã¡guia-cobreira: Conhecida por sua dieta rica em cobras, vive em regiÃµes da Ãfrica e Ã© adaptada para capturar rÃ©pteis em Ã¡reas de savana e semideserto. Esta Ã© uma espÃ©cie que se distribui pela bacia do MediterrÃ¢neo, RÃºssia e Ã¡reas da Ãsia (PaquistÃ£o, Ãndia e IndonÃ©sia). Tem cor clara e asas muito compridas.