Bloco de esmeralda de 92 kg fica sem comprador em leilão

Tanzanita- Descoberta em 1967 no Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, país que abriga a única fonte dessa pedra rara e muito valorizada, de cor azul-violeta. Na Escala de Dureza de Mohs – que mede a resistência das pedras de um a dez – apresenta 6,5 a 7, requerendo delicadeza no manejo. Simboliza transformação e equilíbrio interior.