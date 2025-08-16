Bloco de esmeralda de 92 kg fica sem comprador em leilão

A esmeralda é uma das pedras preciosas mais valiosas do mundo, conhecida pela cor verde intensa. É formada a partir do berílio, cromo e vanádio, encontrada em depósitos sedimentares. As principais jazidas de esmeralda do mundo ficam na Colômbia, especialmente nas regiões de Muzo, Coscuez e Chivor.
A esmeralda rende belas joias. No Brasil, os estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás se destacam, enquanto Zâmbia, Zimbábue, Rússia e Afeganistão também possuem reservas importantes. No misticismo, a esmeralda representa amor, prosperidade, sabedoria e equilíbrio.
Pedras preciosas são minerais, gemas ou cristais valiosos que, devido à sua raridade, beleza ou durabilidade, são considerados dignos de adornar joias.
Classificadas com base em critérios como cor, dureza, brilho e clareza, as pedras preciosas são maravilhas da natureza. Tesouros naturais, esculpidos ao longo de milhões de anos, que têm uma história rica.
Veja agora, além da esmeralda, a beleza e as características que diferenciam as pedras preciosas. E também o seu significado no Misticismo.
Água Marinha- Variante do berilo, com tonalidades que vão de azul-claro a verde-azulado. Encontrada na Itália, Afeganistão e Rússia, entre outros países, tem no Brasil o seu maior produtor, especialmente no Nordeste. Conhecida por simbolizar coragem e proteção.
Citrino- Da família dos quartzos e com tons que vão do amarelo ao laranja, é frequentemente encontrado no Brasil, Madagascar e Rússia em pegmatitos e depósitos sedimentares. É considerada uma pedra preciosa de baixo custo. Acredita-se que traga prosperidade e energia positiva.
Diamante - Formado por carbono puro cristalizado, o diamante é nativo das jazidas da África do Sul, Rússia e Austrália em depósitos kimberlíticos e aluviões. Símbolo de luxo e eternidade, é utilizados em várias joias valendo milhões.
Turmalina Paraíba- Essa variante de turmalina foi descoberta e se tornou comum no sertão da Paraíba, por isso recebeu esse nome. É conhecida pela cor azul neon intensa. Pela sua aparência e raridade tornou-se cobiçada na Europa.
Rubélita- Com cores que variam do rosa ao vermelho, é encontrada em Madagascar, Moçambique, Paquistão e Brasil, entre outros países, em rochas metamórficas. Da família da turmalina, representa paixão e amor duradouro.
Rubi- Da família do coríndon, a pedra é minerada na África, Ásia e Austrália. Geralmente tem a coloração vermelha devido à presença de cromo, e se forma em rochas metamórficas. Espiritualmente o mineral é associado à paixão e à vitalidade.
Safira- Outra variedade de coríndon, se forma através do óxido de alumínio, em ambientes metamórficos e ígneos. São achadas principalmente no Sri Lanka, Myanmar e Tailândia. Possuem diversas cores. A mais comum é a azul. Representa lealdade e sabedoria.
Turquesa- Feita de fosfato hidratado de cobre e alumínio, fica em depósitos de cobre. Conhecida por sua cor azul-esverdeada. Era a pedra nacional da Pérsia (atual Irã) por ser usada na decoração de objetos. Sua extração ocorre nos Estados Unidos, Irã e China, entre outros. Representa proteção, cura e equilíbrio.
Tanzanita- Descoberta em 1967 no Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, país que abriga a única fonte dessa pedra rara e muito valorizada, de cor azul-violeta. Na Escala de Dureza de Mohs – que mede a resistência das pedras de um a dez – apresenta 6,5 a 7, requerendo delicadeza no manejo. Simboliza transformação e equilíbrio interior.
Malaquita- Sua extração ocorre principalmente no Congo, Rússia e Austrália. É composta por carbonato de cobre, conhecido por suas faixas verdes características, e forma-se em depósitos de cobre. Era usada na antiguidade como pigmento e amuleto. Simboliza proteção e renovação.
Lápis Lazúli- Trata-se de uma rocha metamórfica com lazurita azul intensa e pirita dourada e não um mineral. Suas jazidas são encontradas no Afeganistão e no Chile, onde é a pedra nacional. Valorizada por civilizações antigas, era usada como ornamento e amuleto no mundo bizantino. Representanclareza, conhecimento e harmonia.
Peridoto- Conhecido como 'diamante da noite', é uma variedade de olivina, com tonalidades de verde. Encontrado em basaltos e peridotitos. Hoje sua extração ocorre principalmente nos Estados Unidos, Egito e Brasil. Energeticamente é a pedra da serenidade e do coração aberto, representando a felicidade.
Green Gold (Ouro Verde)- Valorizada por sua aparência semelhante à da jade, é composta por serpentina, presente em depósitos metamórficos, geralmente de cor verde. Sua extração ocorre principalmente nos Estados Unidos, Itália e África do Sul. Representa saúde e equilíbrio emocional.
Turmalina Negra- Formada em pegmatitos, é uma variação da turmalina, geralmente preta ou marrom-escura. Os países onde sua extração é mais comum são Brasil, EUA e Madagascar. Conhecida por suas propriedades de proteção contra energias negativas. Simboliza proteção energética e equilíbrio.