“Homem-Aranha: Um Novo Dia” pode superar a bilheteria de todos os últimos filmes de heróis

Até o momento, esses três filmes arrecadaram juntos, de acordo com o site especializado BoxOfficeMojo, cerca de US$1,5 bilhão, valor que ainda pode aumentar, pois “Superman” e “Quarteto Fantástico” seguem em exibição nos cinemas.
As duas companhias projetam um desempenho próximo ou superior ao fenômeno de “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” (2021), que arrecadou US$1,9 bilhão.
Desde 2017, todos os filmes solo de Tom Holland superaram US$ 800 milhões, o que reforça a expectativa de que o novo capítulo repita ou supere esses números. Esse histórico evidencia a força da marca e o apelo do personagem para diferentes gerações. O novo filme tem estreia marcada para 30 de julho de 2026.
O Homem-Aranha foi criado pelo escritor Stan Lee e pelo artista Steve Ditko para a Marvel Comics, e apareceu pela primeira vez na revista “Amazing Fantasy nº 15', colocada à venda em 5 de junho de 1962, embora a capa indique agosto.
A história de estreia mostrou Peter Parker, um estudante do ensino médio que adquire habilidades sobre-humanas após ser picado por uma aranha radioativa.
O personagem chegou ao cinema em 2002 com “Homem-Aranha”, dirigido por Sam Raimi e estrelado por Tobey Maguire.
O filme também contou com Kirsten Dunst como Mary Jane Watson e James Franco como Harry Osborn, e apresentou o embate de Peter contra o Duende Verde, interpretado por Willem Dafoe.
Em 2004, “Homem-Aranha 2” trouxe o confronto com Doutor Octopus, vivido por Alfred Molina.
Essa sequência, dirigida por Sam Raimi, foi indicada a três Oscars , venceu na categoria de Efeitos Especiais, e é considerada por muitos como o melhor filme do Homem-Aranha e um dos melhores filmes de super-heróis já feitos.
A trilogia de Raimi foi concluída em 2007 com “Homem-Aranha 3”, no qual Tobey Maguire enfrentou Venom, o Homem-Areia e o novo Duende, interpretado por James Franco. Apesar das opiniões divididas, o filme arrecadou cerca de US$ 892 milhões.
A franquia foi reiniciada em 2012 com â??O Espetacular Homem-Aranhaâ?, estrelado por Andrew Garfield, e destacava o seu relacionamento com Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone.
Na sequência de 2014, “O Espetacular Homem-Aranha 2”, o filme apresentou Electro (Jamie Foxx) e um novo Duende Verde (Dane DeHaan), mas teve desempenho abaixo do esperado e não ganhou continuação. Arrecadou cerca de US$ 717 milhões.
Em 2016, Tom Holland interpretanou Peter Parker/Homem-Aranha em 'Capitão América: Guerra Civil'.
Desde entÃ£o, o personagem passou a integrar diversos filmes da saga dos Vingadores.
Em 2017, “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, primeiro filme solo de Holland, mostrou Peter enfrentando o Abutre, interpretado por Michael Keaton, e ultrapassou US$ 850 milhões em bilheteria.
Em 2019, “Homem-Aranha: Longe de Casa” levou o personagem à Europa e apresentou Mysterio (interpretado por Jake Gyllenhaal). O filme arrecadou mais de US$1 bilhão.
O destaque maior foi “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” (2021), que reuniu Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, além de vilões clássicos.
O filme tem uma das maiores bilheterias mundiais de todos os tempos, com cerca de US$1,921 bilhão.
O personagem também ganhou destaque em animações. A primeira série animada, “Homem-Aranha” (1967?1970), foi seguida por diversas outras ao longo das décadas.
Em 2018, a Sony lançou a animação “Homem-Aranha no Aranhaverso” nos cinemas. Na trama, Miles Morales adquire poderes de aracnídeos.
A sequência, “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, estreou em 2023.
AlÃ©m disso, estÃ¡ prevista uma continuaÃ§Ã£o para a animaÃ§Ã£o de Miles Morales em 2027.
Assim, o Homem-Aranha se mantém relevante em diferentes mídias, incluindo cinema live-action e animação.