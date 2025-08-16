Cobra nasce com duas cabeças, sobrevive e surpreende

Mas o que mais impressionou é que o animal tenha permanecido vivo por todo esse tempo. Já são mais de 200 dias.
O dono do vivário, Johnathan Emberton, esclareceu que esse tipo de sobrevivência só é possível quando a serpente tem apenas um conjunto funcional de órgãos internos.
A segunda cabeça, embora ativa e responsiva, não se alimenta e não parece ter controle digestivo. isso já ocorreu outras vezes, mas é raro.
A cobra é da espécie California kingsnake (Lampropeltis californiae) .É uma serpente não peçonhenta nativa do oeste dos EUA, especialmente da Califórnia.
Ela habita áreas diversas como desertos, florestas e regiões costeiras. É conhecida por sua incrível adaptabilidade ambiental
Apresenta padrões variados de cor, geralmente faixas pretas e brancas ou marrom e creme. Algumas variantes têm padrões manchados ou listras longitudinais. Essa diversidade visual atrai muitos criadores.
Seu nome 'kingsnake' vem do hábito de predar outras cobras, inclusive venenosas como cascavéis.
Ela é imune ao veneno dessas espécies, o que a torna uma predadora dominante em seu habitat. Esse comportamento é chamado de ofiofagia.
Mede, em média, entre 90 cm e 1,2 metro, mas alguns indivíduos podem ultrapassar 1,5 metro.
Tem corpo esguio e musculoso, ideal para caça e exploração. É uma excelente nadadora e escaladora, com habilidade nas árvores.
Sua dieta Ã© ampla e inclui roedores, ovos, pÃ¡ssaros, lagartos e outras serpentes. Em cativeiro, alimenta-se bem com ratos congelados e descongelados. Tem apetite regular e fÃ¡cil manejo alimentar.
Tem comportamento solitário e é mais ativa ao entardecer e à noite (crepuscular e noturna).
No frio, entra em brumação, um tipo de dormência semelhante à hibernação. No calor extremo, também pode se recolher.
É uma das serpentes mais populares no mercado pet dos EUA devido ao temperamento geralmente dócil. Quando jovem, pode ser mais reativa, mas tende a se acostumar ao manuseio. Vive em cativeiro por mais de 15 anos. Quando se sente ameaçada, pode vibrar a cauda, liberar um odor desagradável ou tentar morder. No geral, é calma e curiosa.
O terrário ideal inclui esconderijos, substrato seco e uma zona de aquecimento com temperatura entre 27°C e 32°C. A umidade deve ser moderada, e a água limpa sempre disponível. Um ambiente seguro reduz o estresse da serpente.
O East Bay Vivarium, fundado em Berkeley, Califórnia, é um dos estabelecimentos mais antigos dos EUA dedicados exclusivamente a répteis. Funciona como loja, centro educativo e espaço de convivência com animais exóticos. É um ponto de referência na herpetocultura
local abriga dezenas de espécies de serpentes, lagartos, tartarugas, sapos e invertebrados. Muitos animais ficam expostos em recintos acessíveis ao público. As visitas são educativas e atraem famílias, escolas e pesquisadores
O vivarium é conhecido por promover o manejo responsável de animais e práticas de conservação. Lá, é comum encontrar California kingsnakes tanto para venda quanto para demonstração. É uma experiência marcante para amantes de répteis.