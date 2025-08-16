Flipar Elke Maravilha, nove anos depois: a Diva vai virar musical de Falabella Elke Maravilha está prestes a ganhar o primeiro musical oficial, embora a atriz — morta em 16/08/2025 — tenha sido homenageada em shows, na TV e até mesmo em exposições. O projeto, de autoria de Miguel Falabella, celebra a irreverência, autenticidade e impacto cultural de um dos grandes nomes do entretenimento nos anos 80. Por Flipar

