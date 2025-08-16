Tributo a Aretha Franklin: Brasil canta 'A Voz que mudou o mundo'

E o Brasil não foge à regra. Em julho de 2025, o grupo FourplusOne apresentou em São Paulo o espetáculo 'Aretha Franklin Tribute': uma mistura da cronologia da discografia da cantora com fatos marcantes de sua carreira, diferentes episódios de sua história, além de parcerias inesquecíveis, singles e grandes sucessos.
Nascida em 1942, em Memphis (EUA), Aretha cresceu em Detroit cercada por música e ativismo. Filha de um pastor influente, começou a cantar na igreja e logo chamou atenção por sua voz poderosa e alma profunda.
Com hits como 'Respect', 'Think' e 'Natural Woman', ganhou o status de Rainha do Soul. Sua música foi trilha sonora da luta por direitos civis e empoderamento feminino. Além de ganhar 18 Grammys, ela foi a primeira mulher a entrar no Rock & Roll Hall of Fame.
Não à toa, a revista 'Rolling Stones' a colocou em primeiro lugar na lista de maiores cantores de todos os tempos. A saber, entre homens e mulheres.
Além de cantora e compositora de gêneros como soul, blues e gospel, Aretha tFranklin ambém era uma pianista de grande talento, destacando-se em performances no instrumento. Confira, a seguir, outros cantores que também são pianistas!
Lady Gaga, que realizou um megashow na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 2025, não é somente cantora, compositora e dançarina. Ela também é pianista. E ela brindou o povo brasileiro ao tocar o seu tradicional instrumento, além de se arriscar na guitarra e na bateria.
Próximo ao desfecho do show intitulado 'Lady Gaga Todo Mundo no Rio', durante o ato ao piano, a celebridade mundial tocou as baladas 'Blade of Grass', dedicada ao noivo Michael Polansky, e também 'Shallow', um dos maiores hits de Lady Gaga no país para uma multidão recorde de 2,5 milhões de pessoas.
A artista, cujo nome de batismo é Stefani Germanotta, aprendeu a tocar piano ainda na infância. Em novembro de 2024, por exemplo, a “mother monster” lançou uma versão de “Disease”, cantando ao vivo e tocando o instrumento.
Em 2016, a cantora pôs à venda em leilão da casa Julien’s, em Nova York, seu primeiro piano, que herdou dos avós e onde compôs sua primeira música. Veja a seguir outros cantores, brasileiros e estrangeiros, que também são pianistas.
Alicia Keys: nascida em 25/01/1981, a artista natural de Nova York começou a estudar piano clássico aos sete anos e compôs sua primeira canção, “Butterflyz”, aos 14 - música que incluiu em seu primeiro álbum.
Benito di Paula: nascido em 28/11/1941, Uday Vellozo (nome de batismo) é famoso por suas composições com estilo próprio de samba e costuma se apresentar acompanhado do piano. Natural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, é autor de sucessos como “Retalhos de Cetim” e “Charlie Brown”.
Billy Joel: Cantor, compositor e pianista americano, nasceu em 9/5/1949. Natural do Bronx, em Nova York, incluiu o nome do instrumento em sua primeira composição (“Piano Man”). Emplacou diversos sucessos entre as décadas de 1970 e 1990 e acumula seis troféus do Grammy.
Bob Dylan: Artista múltiplo nascido em 24/5/1941, no estado do Minnesota. Autor de canções célebres, como 'Like a Rolling Stone' e 'Blowin in the Wind'. Único artista a ganhar os quatro prêmios mais badalados da arte mundial — Nobel, Pulitzer, Oscar e Grammy —, é multi-instrumentista. Afinal, toca guitarra, gaita e piano.
Chris Martin: vocalista da banda Coldplay, nasceu em 2/3/1977 na Inglaterra. Ele toca diversos instrumentos, entre eles piano, teclado, violão, guitarra, clarinete e baixo.
Diana Krall: cantora e pianista de jazz, nasceu em 16/11/1964 na Colúmbia Britânica, província do Canadá. Reconhecida por sua técnica vocal e no instrumento, alcançou sucesso internacional na década de 1990.
Elton John: compositor, cantor, pianista e produtor britânico, nasceu em 25/3/1947 em Londres. Com dezenas de sucessos internacionais, conquistou cinco estatuetas do Grammy e se notabilizou por seguir no topo durante mais de seis décadas.
Francis Hime: nascido no Rio de Janeiro em 31/8/1939, é compositor, arranjador, pianista e cantor. Com formação múltipla — composição, harmonia, arranjo e frequência —, já lançou mais de duas dezenas de discos e acumula parcerias com nomes do primeiro escalão da música brasileira, como Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Paulinho da Viola e Ivan Lins.
Guilherme Arantes: cantor e compositor paulistano, nasceu em 28/7/1953. Pianista, tecladista e arranjador, é autor de muitos sucessos (“Cheia de Charme”, “Meu Mundo e Nada Mais”, “Coisas do Brasil”, etc.). Começou a estudar piano na infância e é um dos poucos brasileiros incluídos no hall da fama da fabricante Steinway e Sons.
Ivan Lins: natural do Rio de Janeiro, nasceu em 16/6/1945. Cantor, compositor e pianista, toca o instrumento desde a adolescência. Além de discografia vasta, teve muitas canções gravadas por outros intérpretes como Elis Regina, Gal Costa, Simone e Emílio Santiago. Artistas estrangeiros da envergadura de Sara Vaughan e Barbra Streisand também emprestaram suas vozes e criações do carioca.
Marcos Valle: um dos principais nomes que surgiu na chamada “Segunda Geração da Bossa Nova”, nasceu em 14/9/1943 na cidade do Rio de Janeiro. Começou a estudar piano clássico na infância. Autor de músicas conhecidas como “Samba de Verão” e “Viola Enluarada”, ambas com o irmão Paulo Sérgio Valle”, construiu importante carreira internacional.
Milton Nascimento: reverenciado como uma das maiores vozes da música brasileira, nasceu em 26/10/1942. Multi-instrumentista e também compositor, foi indicado ao Grammy de 2025. Além de ter construído parcerias com inúmeros nomes de proa da música nacional, também teve canções gravadas por outros tantos, a exemplo de Elis Regina e Gal Costa.
Norah Jones: nascida no Brooklyn, em Nova York, em 30/3/1979, é cantora, compositora, pianista e atriz. Iniciou a carreira musical solo em 2002 e sua música caracteriza-se por fusão de gêneros, em especial jazz, blues e folk.
Paul McCartney: um dos nomes mais famosos da música mundial, nasceu em 18/6/1942 em Liverpool, na Inglaterra. É cantor, compositor e multi-instrumentista. Após ganhar fama internacional com a lendária banda de rock britânica, construiu extensa carreira solo. Entre suas dezenas de sucesso estão “Yesterday”, “Hey Jude” e “FourFiveSeconds”.
John Lennon (1940-1980): Beatle mais famoso ao lado de McCartney, também era pianista. Assim como o parceiro, seguiu trajetória solo após o fim da banda britânica. Foi uma das personalidades mais famosas do século 20 e morreu de forma trágica, aos 40 anos. Ele foi morto a tiros por Mark David Chapman, que se dizia fã dos Beatles.
Stevie Wonder: nascido em 13/5/1950, é cantor, compositor, pianista e produtor musical. Apesar de ter perdido a visão nos primeiros anos de vida, aprendeu a tocar diversos instrumentos de ouvido, entre aulas profissionais e autodidatismo. Um dos músicos mais festejados da música internacional, acumula 25 premiações do Grammy.
Ray Charles (1930-2004): natural do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, é celebrado como um dos maiores nomes da música no século 20 (está no top 10 da revista Rolling Stones). Pioneiro da soul music, perdeu a visão na infância, o que não impediu que desenvolvesse seu talento instrumental e vocal.
Sergio Mendes (1941-2024): nascido em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, foi um dos artistas brasileiros de maior sucesso internacional. Pianista essencial na divulgação da bossa nova no exterior, gravou 35 álbuns, foi indicado ao Oscar e conquistou um Grammy e dois Grammys Latinos.
Tom Jobim (1927-1994): cantor, compositor, pianista, violonista e arranjador nascido no Rio de Janeiro. Um dos maiores nomes da história da música brasileira, faz parte do trio que desenvolveu a bossa nova — ao lado de João Gilberto e Vinícius de Moraes. Com este último, compôs “Garota de Ipanema”, música brasileira mais gravada no exterior. Outras canções de sua autoria, como “Wave”, ‘Corcovado”, “Desafinado” (ao lado de Newton Mendonça) e “Eu Sei que Vou te Amar” (com Vinícius) também se torna