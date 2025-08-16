Flipar Paulinha Abelha, que faria 47 anos, é homenageada em 1º DVD após a morte dela A cantora Paulinha Abelha, famosa por sua passagem pela banda Calcinha Preta, faria 47 anos em 16 de agosto de 2025. No último dia 9, a atual formação concluiu as gravações do DVD Atemporal, o primeiro grande projeto desde a morte da artista. Por Flipar

