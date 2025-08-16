Angela Bassett, aos 67 anos e com Oscar na bagagem, desfila competência nas telonas

Marcada por dar vida nas telas a mulheres negras que fizeram história, a atriz tem no currículo interpretações da cantora Tina Turner e das ativistas dos direitos civis Rosa Parks e Betty Shabazz, a Betty X, esposa do líder afro-americano Malcolm X.
Sua vida profissional, contudo, não se resume a interpretar figuras históricas e personagens marcantes. Ela também é diretora e produtora premiada.
Nascida na cidade de Nova York (EUA), Angela Evelyn Lulu Bassett cresceu em Harlem e depois em St. Petersburg, Flórida, com sua mãe e irmã. Desde cedo mostrou interesse por artes e educação
Graduada em Estudos Afro-Americanos pela Universidade de Yale (1980), ela estudou atuação na Yale School of Drama (1983), onde obteve um mestrado em Belas Artes. Ela ainda é formada em música e composição.
Entre vários prêmios, Angela ganhou dois Globo de Ouro por alguns de seus papéis mais marcantes: em 1994 venceu como atriz de drama por 'Tina – A Verdadeira História de Tina Turner', e em 2023 por 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre'.
Angela Bassett tornou-se, assim, a segunda mulher negra a ganhar dois Globos de Ouro de atuação, depois de Whoopi Goldberg.
Suas indicações ao Oscar foram pelo papel de destaque como Turner em 'What's Love Got to Do with It', de 1993, e por interpretar a Rainha Ramonda em 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre', de 2022.
Embora tenha se tornado a primeira pessoa indicada a um Oscar de atuação por um filme da Marvel ('Pantera Negra: Wakanda Para Sempre'), Bassett perdeu a estatueta de 'Melhor atriz coadjuvante' para Jamie Lee Curtis, de 'Tudo em todo lugar ao mesmo tempo'.
Em janeiro de 2024, Angela Bassett recebeu da Academia de Cinema de Hollywood o Oscar Honorário por 'ao longo de sua carreira de décadas, continuar a oferecer performances transcendentes que estabelecem novos padrões de atuação'.
Seu primeiro papel no cinema, aliás, foi em F/X (1986). Contudo, um dos trabalhos de maior projeção ocorreu em Estranhos Prazeres (1995), quando interpretou a personagem Lornette 'Mace' Mason. O roteiro da obra foi de James Cameron.
Outro filme que a impulsionou foi 'Pantera Negra' (2018). Nele, interpretou a Rainha Ramonda, em que desempenhou um papel importante como líder e conselheira, especialmente após a morte de seu marido, o rei T'Chaka.
Já em 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre' (2023), a personagem de Bassett assumiu um papel ainda mais crucial. Afinal, Wakanda precisou encontrar um novo caminho, com Ramonda à frente do reino como rainha-mãe. O filme abordou a morte de T'Challa (interpretado por Chadwick Boseman, que morreu antes do lançamento).
A diversidade de gêneros é um ponto marcante da carreira de Angela Bassett, que participou de filmes de terror como 'Vampire in Brooklyn' (1995) e dramas como 'How Stella Got Her Groove Back' (1998).
Em 2007, foi a vez de dar voz a uma personagem na animação 'Meet the Robinsons', um filme da Walt Disney Pictures. Produzido com a técnica de animação digital em 3D, este foi o 47.º filme de animação dos estúdios Disney.
Bassett também atuou na série americana ''American Horror Story'. Ela se juntou à série em sua terceira temporada, 'Coven', quando interpretou uma versão fictícia de Marie Laveau, a Rainha Vodu de Nova Orleans.
Durante a terceira temporada, foi escalada como convidada especial. Na quarta, interpretou uma artista de 'Freak Show'. Até que estrelou a quinta temporada, intitulada 'Hotel', como Ramona Royale, uma diva do blaxploitation acometida por um misterioso vírus sanguíneo.
Posteriormente, Angela Bassett passou a dirigir alguns episódios na sexta e sétima temporadas de ''American Horror Story'.
Por seus papéis em 'Coven' e 'Freak Show', ela foi indicada ao Primetime Emmy Award de Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme.
Angela Basset também emprestou seu incrível talento de atriz ao estrelar a série ''9-1-1'' na temporada de 2018.
Além disso, a experiente atriz também já interpretou ilustres mulheres como Michelle Obama, Coretta King, entre outras.
Em novembro de 2023, Angela Bassett esteve no Brasil para participar do Festival Liberatum, que aconteceu em Salvador, na Bahia. No Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, visitou a exposição 'Um Defeito de Cor'.
A atriz americana pôde conhecer, portanto, a história que teve inspiração no livro homônimo da autora Ana Maria Gonçalves, considerado um marco na literatura afrofeminista.
Em fevereiro de 2025, Angela Basset teve a oportunidade de interpretar uma presidente em 'Dia Zero', minissérie da Netflix que teve a produção estrelada por Robert De Niro.
A dupla voltou a contracenar após o encontro nas telonas em 'A Cartada Final' (2001), filme dirigido por Frank Oz. Portanto, mais de duas décadas depois.
Na vida pessoal, Angela Bassett é casada desde outubro de 1997 com Courtney B. Vance, ator conhecido por papel no filme 'A Caçada ao Outubro Vermelho'. O casal tem dois filhos gêmeos, por gestação subrogada: Bronwyn Golden Vance e Slater Josiah Vance, nascidos em 27 de janeiro de 2006.
Agora, aos 67 anos, a atriz pretende seguir desfilando seu charme e beleza no gênero cinematográfico. A aguardar pelos próximos capítulos.