Rio Tietê: curiosidades que poucos conhecem

Em Salto, o Rio Tietê ficou com um volume cinco vezes maior que o normal por causa das chuvas. A água também invadiu casas e praças.

reprodução/tv globo

A Defesa Civil chegou a emitir um alerta e fechou o complexo turístico da cidade devido ao risco de novas enchentes.

Divulgação/Defesa Civil de SP

Conhecido como um dos poucos rios brasileiros que corre em direção oposta ao mar, o Tietê tem uma grande relevância histórica para o Brasil. Veja curiosidades sobre ele!

Jose Reynaldo da Fonseca/Wikimédia Commons

Com 1.100 quilômetros de extensão, o Rio Tietê atravessa praticamente todo o Estado de São Paulo, de leste a oeste.

Kmusse/Wikimédia Commons

DomÃ­nio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons

As montanhas formam uma barreira natural, fazendo com que o Tietê seja forçado a fluir para o lado oposto, em direção ao interior do estado de São Paulo.

Domínio Público/Wikimédia Commons

A peculiaridade de fluir para o interior contribuiu para a integração com a bacia hidrográfica do Rio Paraná, uma das mais importantes da América do Sul.

divulgação Prefeitura de Itapuí - SP

Uma curiosidade que pouca gente sabe é que, próximo à sua nascente, o Tietê tem águas cristalinas.

MARCO AURÉLIO ESPARZ/Wikimédia Commons

A urbanização desordenada, a falta de saneamento básico e o despejo de esgotos domésticos e industriais transformaram o rio em um símbolo de poluição.

Eurico Zimbres/Wikimédia Commons

Historicamente, o Tietê teve um papel crucial na colonização do Brasil, sendo utilizado por indígenas e bandeirantes para acessar o interior do estado.

divulgação Prefeitura de Itapuí - SP

Durante o século 18, o Tietê foi intensamente utilizado para navegação e comércio de produtos agrícolas, como a cana-de-açúcar.

Caiocapelari /Wikimédia Commons

No século 19, o rio foi uma importante rota para os bandeirantes, que exploravam o interior do Brasil em busca de ouro e pedras preciosas.

Divulgação Governo de São Paulo

Além disso, o Tietê foi utilizado para a navegação de pequenas embarcações, conectando regiões do interior ao porto de Santos, no litoral paulista.

Caduvieira/Wikimédia Commons

Apesar dos desafios, há décadas existem esforços para a despoluição do rio.

Rovena Rosa/ Agência Brasil

O Projeto Tietê, iniciado em 1992 pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), é um dos principais programas de recuperação do rio.

Jose Reynaldo da Fonseca /Wikimédia Commons

Embora avanços tenham sido alcançados, como a melhoria da qualidade da água em alguns trechos, a despoluição total ainda é um desafio complexo e de longo prazo.

Divulgação Governo de São Paulo

Além de sua importância histórica e ambiental, o Rio Tietê também desempenha um papel relevante na geração de energia elétrica, com diversas usinas hidrelétricas ao longo de seu curso.

Divulgação Governo de São Paulo

