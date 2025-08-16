'63 anos de Steve Carell': ícone da comédia e do coração, ele não cansa de brilhar

Nascido em Concord (Massachussets/EUA), em 1962, Steve John Carell atua desde 1989. Mas também se aventura como roteirista, diretor e dublador.
Recentemente, Rainn Wilson comentou sobre a saída de Carell da série 'The Office'. Carell vivia o protagonista e chefe da filial da fictícia Dundler Mifflin, Michael Scott.
Durante um discurso de formatura da Universidade de Northwestern (EUA), em junho deste ano, o ator fez o público dançar ao propor um momento de descontração enquanto a música 'That's Not My Name' do The Ting Tings tocava ao fundo.
Steve Carell é averso a ficar parado. Não poucas vezes, o ator emenda um trabalho atrás do outro. Da série 'As Quatro Estações do Ano' a protagonista do longa-metragem 'Mountainhead', que chegou ao streaming em maio deste ano, o ator é uma máquina de construir personagens.
Leandro Hassum, por exemplo, é um dos fãs inegociáveis de Carell. Recentemente, o ator brasileiro comentou sobre o encontro que teve com o ídolo e que a admiração pelo americano já vem de longa data. Os dois dublam o personagem Gru, protagonista de 'Meu Malvado Favorito 4'.
Steve Carell é neto de italiano. O sobrenome de seu pai, aliás, era Caroselli. Mas foi estrategicamente encurtado.
Assim como Carell, vários atores e atrizes de Hollywood têm um pé na Itália. Veja alguns que fazem muito sucesso no cinema americano, mas tem origem italiana.
Marisa Tomei - A atriz que assumiu a pele da renovada Tia May de 'Homem Aranha 3', nasceu em Nova York, mas tem ascendentes na Itália. Seu sobrenome do meio é Veriga, que significa virtuosa em italiano. Ela se chama Marisa Veriga Tomei.
Danny DeVito - O ator tem dupla nacionalidade americana e italiana. Sua família é de Basilicata, região meridional banhada pelo Mar Jônico. Nascido em Nova Jersey, em 17/11/1944, é ator, dublador e roteirista. Mede 1,47m.
Robert de Niro - Nascido em Nova York em 17/8/1943 tem dupla nacionalidade americana e italiana. Começou a carreira em 1965. Vencedor de 2 Oscars: Melhor Ator por 'Touro Indomável' (1981) e Melhor Ator Coadjuvante por 'O Poderoso Chefão II' (1975) .
John Turturro - Nascido em Nova York em 28/2/1957, é filho de italianos. Seu pai, Nicholas, imigrou de Bari aos 6 anos, lutou na Segunda Guerra Mundial (inclusive no Dia D) e trabalhou como pedreiro. Sua mãe, Katherine, foi cantora de jazz. Turturro já fez mais de 60 filmes.
Steve Buscemi - Nascido em Nova York em 13/12/1957, é neto do italiano Giuseppe Buscemi, que saiu da Sicilia para os EUA aos 9 anos de idade. Começou a carreira em 1985 e também faz direção. Sucesso como protagonista da série 'O Império do Contrabando'.
Al Pacino - Nascido em Nova York em 25/4/1940, é filho de um casal ítalo-americano que se divorciou quando ele tinha 2 anos. Começou a carreira em 1969. Destaque para 'Poderoso Chefão'. Ganhou Oscar por 'Perfume de Mulher' (1993).
Mira Sorvino - Nascida em Nova Jersey, em 28/9/1967, é filha do ator Paul Sorvino, filho de ítalo-americanos que se estabeleceram no Brooklyn. Ganhou um Oscar por 'Poderosa Afrodite' (1995), de Woody Allen.
Zachary Quinto - Nascido em Pittsburgh, em 2/6/1977, Ã© descendente de italianos por parte de pai. Destacou-se como Sylar na sÃ©rie 'Heroes' e como Spock no longa 'Star Trek'.
Lindsay Lohan - Nascida em Nova York, em 2/7/1986, é descendente de italianos por parte de pai. Começou a carreira criança: modelo aos três anos, atriz aos dez. Ídolo de adolescentes nos anos 2000. Também é cantora.
Sylvester Stallone - Nascido em Nova York, em 6/7/1946, é filho de um italiano da Puglia, que migrou para os EUA ainda criança. Após viver na rua, fazer filme pornô e vender até o cachorro de estimação para se sustentar, Sylvester escreveu o roteiro e estrelou 'Rocky' (1976). O sucesso mudou sua vida.
John Travolta - Nascido em Nova Jersey, em 18/2/1954, é neto do empresário italiano Salvatore Travolta. Sucesso em musicais como dançarino: 'Embalos de Sábado à Noite' (1977) e 'Grease' (1978). Marcante em 'Pulp Fiction' (1994), de Quentin Tarantino (diretor de ascendência italiana).
Mark Ruffalo - Nascido no Wisconsin, em 22/11/1967, seu pai descende de italianos de Girofalco, uma comuna na Calábria, no sul da Itália. Trabalhou por 9 anos como bartender até se firmar como ator. É o Hulk dos Vingadores. Atua em teatro, indicado ao Tony por 'Awake and Sing' (2006). Concorreu ao Oscar por 'Pobres Criaturas'
Chris Evans - Nascido em Boston, em 13/6/1981, tem ascendência italiana materna. Começou a carreira em 1997 e seu primeiro papel de destaque foi o Tocha Humana no 'Quarteto Fantástico' (2005). É o Capitão América nos filmes da Marvel.
Liv Tyler - Nascida em Nova York, em 1/7/1977, parte de sua ascendência é italiana (também tem origem polonesa, alemã, inglesa e afro-americana). Filha do vocalista Steven Tyler, do Aerosmith, só soube aos 11 anos que ele é seu pai. Também é modelo. Interpretou Arwen em 'Senhor dos Anéis'.
Jennifer Aniston - Nascida na Califórnia, em 11/2/1969, tem pais originários da Calábria. Começou a carreira em 1987, foi casada com Brad Pitt e uma das atrizes mais bem pagas do cinema. Foi a Rachel da série 'Friends'. É empresária, dona de produtora.
Lara Flynn Boyle - Nascida em Davenport, em 24/3/1970, teve bisavô italiano. Começou a atuar em 1987, fez filmes para cinema e TV. Ela é disléxica (dificuldade de leitura), mas esse transtorno não afeta a memória. Destaque como vilã em 'Homens de Preto II' (2002).
Bradley Cooper - Nascido na Filadélfia, em 5/1/1975, descende de italianos por parte de mãe. Sua carreira, iniciada em 1999, deslanchou com 'Nasce uma Estrela', ao lado de Lady Gaga. Concorreu ao Oscar de filme, diretor, ator, roteirista e compositor (venceu por música original). Canta bem.