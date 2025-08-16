Flipar '63 anos de Steve Carell': ícone da comédia e do coração, ele não cansa de brilhar Ao completar 63 anos de pura genialidade neste 16/08/2025, Steve Carell continua a encantar gerações com seu talento multifacetado, humor inconfundível e atuações memoráveis. Um dos artistas mais versáteis e queridos do cinema e da televisão, ele não cansa de fazer bem. Ele não cansa de fazer rir. Por Flipar

Reprodução