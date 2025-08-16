Ilha em Nova York foi comprada por holandês em 1626; descubra a história

Minuit era governador da colônia holandesa chamada de Nova Amsterdã, na América do Norte. Ele adquiriu a ilha dos nativos locais pela quantia de 60 florins - algo em torno de 25 dólares em valores atuais.
Três décadas mais tarde, começou a se formar a cidade de Nova York, da qual Manhattan faz parte.
Ainda no século XVI, o controle de Manhattan passou para as mãos inglesas, após a terceira guerra anglo-holandesa.
Ao contrário do que sugere o senso comum, Manhattan não é uma cidade, mas sim um dos quatros distritos de Nova York (ou “borough” - burgos - na linguagem oficial). Os outros são: Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island.
Com alta densidade demográfica, Manhattan está no coração de Nova York e é um dos principais centros comerciais, financeiros e culturais do mundo.
A ilha de Manhattan, onde está o distrito, é rodeada pelos rios Hudson River e East River.
E sobre o rio East foi construída em 1901 uma ponte ligando o distrito de Manhattan ao Brooklyn. A Manhattan Bridge tornou-se um ponto turístico local.
Nova York nasceu no sul de Manhattan e foi se expandindo para o norte durante o século XIX. Na ilha se encontram os maiores edifícios da cidade.
Entre os arranhas-céus de Manhattan está o famoso Empire State Building, na não mesmo famosa Quinta Avenida.
Pontos turísticos de Manhattan estão entre os mais visitados do mundo, caso da Times Square.
Formada pelo cruzamento de duas grandes avenidas de Nova York - Broadway e 7ª Avenida -, a Times Square é um dos grandes símbolos de Manhattan, com os musicais da Broadway e outras atrações culturais e comerciais.
Outro espaço muito famoso de Manhattan é o Central Park, maior parque urbano de Nova York.
Manhattan também abriga Wall Street, onde está o mundialmente conhecido centro financeiro.
Na área chamada Midtown Manhattan está o Rockfeller Center, um complexo de edifícios com uma praça e uma grande pista de patinação.
Em Manhattan está localizada a Universidade de Columbia, a mais antiga instituição de ensino superior do estado de Nova York.
Mais um famoso ponto de Manhattan é o Lincoln Center, um complexo de salas de concertos, óperas, ballets e musicais.
No dia 11 de setembro de 2001, ocorreu em Manhattan um fato que abalou o mundo no primeiro ano do novo milênio. Os atentados terroristas do grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda.
Ao longo de mais de uma década, o complexo do World Trade Center foi reconstruído e reinaugurado em 2014. Na imagem, as antigas torres.