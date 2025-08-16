Flipar Perda irreparável: uma a cada três espécies de árvore pode ser extinta Um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo pode acabar, ameaçando a biodiversidade e os ecossistemas. Por Flipar

El?bieta Michta por Pixabay