Risos, risos! Frases engraçadas que são verdadeiras piadas

Gosto de acordar mais cedo pra me atrasar com calma
Aquela mulher é uma DIVA: Departamento de Invasão da Vida Alheia.
Fofoqueira, não! Historiadora da vida alheia!
Certas pessoas são como nuvens: quando somem, o dia fica lindo
Não sou preguiçoso: estou no modo de economia de energia
A preguiça é a mãe de todos os vícios. Como mãe, merece ser respeitada
Ganhei o prêmio de pessoa mais preguiçosa. Alguém pode ir buscar?
Depois que li sobre os males da bebida, parei de ler!
Se não fosse pra comer de madrugada, não teria lâmpada na geladeira
Dívida pra mim é sagrada: Deus lhe pague!
Estou começando a achar que minha metade da laranja já virou suco.
Ainda estou a fazer as minhas piadas. Me dê um minuto.
Estou fazendo a dieta da fé: como de tudo e espero por um milagre
Use o banheiro como se tivesse cometido um crime: não deixe vestígios!
Você nunca vai me ver dando indiretas… Não sou como certas pessoas
Quem ri por último, não entendeu a piada
Alcancei a estabilidade financeira: estou sem dinheiro há 2 anos
As pessoas são engraçadas, fazem piadas conosco, mais não aguentam quando fazemos piadas com elas.
Não cresça, é uma armadilha!
Até a bateria do meu celular dura mais que o amor de certas pessoas
Medo de errar? Jamais, eu tenho prática!
Amo pessoas que me fazem rir, me fazem pensar e me fazem café
Ele é um bobo, que faz caretas e piadas e que ri de tudo. Não sei o que ele é pra você, mas pra mim ele é perfeito.
Não temos Wi-Fi, brinque com o cachorro/gato
Me tornei o que eu mais temia: quem desmarca o rolê pra ver Netflix
Ninguém é obrigado a gostar de mim. Nem todos nascem com bom gosto
Existem dois tipos de pessoas: as que concordam comigo e as que estÃ£o erradas
Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça!
Algumas pessoas são como o vinho: ficam perfeitas com uma rolha na boca
Faça piada velha para público novo e piada nova para público velho.
E eu achava que minhas piadas eram ruins…