Risos, risos! Frases engraçadas que são verdadeiras piadas

Existem frases que são divertidas e criam momentos relaxantes para as pessoas. Selecionamos algumas que costumam fazer sucesso!

Por Flipar
Gosto de acordar mais cedo pra me atrasar com calma

Aquela mulher é uma DIVA: Departamento de Invasão da Vida Alheia.

Fofoqueira, não! Historiadora da vida alheia!

Certas pessoas são como nuvens: quando somem, o dia fica lindo

Não sou preguiçoso: estou no modo de economia de energia

A preguiça é a mãe de todos os vícios. Como mãe, merece ser respeitada

Ganhei o prêmio de pessoa mais preguiçosa. Alguém pode ir buscar?

Depois que li sobre os males da bebida, parei de ler!

Se não fosse pra comer de madrugada, não teria lâmpada na geladeira

Dívida pra mim é sagrada: Deus lhe pague!

Estou começando a achar que minha metade da laranja já virou suco.

Ainda estou a fazer as minhas piadas. Me dê um minuto.

Estou fazendo a dieta da fé: como de tudo e espero por um milagre

Use o banheiro como se tivesse cometido um crime: não deixe vestígios!

Você nunca vai me ver dando indiretas… Não sou como certas pessoas

Quem ri por último, não entendeu a piada

Alcancei a estabilidade financeira: estou sem dinheiro há 2 anos

As pessoas são engraçadas, fazem piadas conosco, mais não aguentam quando fazemos piadas com elas.

Não cresça, é uma armadilha!

Até a bateria do meu celular dura mais que o amor de certas pessoas

Medo de errar? Jamais, eu tenho prática!

Amo pessoas que me fazem rir, me fazem pensar e me fazem café

Ele é um bobo, que faz caretas e piadas e que ri de tudo. Não sei o que ele é pra você, mas pra mim ele é perfeito.

Não temos Wi-Fi, brinque com o cachorro/gato

Me tornei o que eu mais temia: quem desmarca o rolê pra ver Netflix

Ninguém é obrigado a gostar de mim. Nem todos nascem com bom gosto

Existem dois tipos de pessoas: as que concordam comigo e as que estÃ£o erradas

Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça!

Algumas pessoas são como o vinho: ficam perfeitas com uma rolha na boca

Faça piada velha para público novo e piada nova para público velho.

E eu achava que minhas piadas eram ruins…

