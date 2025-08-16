Flipar Uma lista com belos parques nacionais da Europa; veja só A Europa abriga diversos parques nacionais, que são fundamentais para a preservação da biodiversidade, a proteção de ecossistemas e o combate às mudanças climáticas. Além disso, promovem turismo sustentável, educação ambiental e conexão cultural com a natureza. Na foto, o belo parque nacional de Dierdap, na Sérvia. E nós começamos a lista, então, por ele. Por Flipar

Željko Jevti? - wikimedia commons