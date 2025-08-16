Opções saborosas e saudáveis para implementar no café da manhã

Crepioca - Como uma variação da tapioca, pode ser preparada com queijo e outros recheios, como presunto, ricota, frango etc. Comumente, leva apenas ovo, farinha de tapioca e sal. Está cada vez mais comum nas rotinas alimentares de pessoas que praticam atividade física.
Smoothie de morango - A clássica vitamina matinal dá lugar a este smoothie também muito nutritivo e que fica bastante refrescante. Para uma consistência mais densa, pode-se adicionar, além dos morangos, pedaços congelados de banana ou iogurte grego.
Iogurte natural com mel - Fonte de proteínas e probióticos do leite, o iogurte natural combina bem com uma colher de mel, adoçando as manhãs de forma saudável. É uma boa escolha pois é um produto de fácil acesso nos mercados brasileiros.
Granola caseira - Mais saborosa e saudável que a industrializada por ter pouco açúcar, nenhum aditivo químico ou conservante. Para prepará-la, basta misturar aveia, açúcar mascavo, castanhas de caju, sementes de linhaça e óleo de soja ou coco. E pode adicionar passas e ameixas secas.
Café Dalgona - Essa receita, que virou febre nas redes sociais trata-se de uma espuma brilhante de café feita com o produto solúvel em pó, açúcar e água quente batidos na batedeira ou à mão. Pode ser servida quente sobre o café preto tradicional ou fria com leite e gelo.
Cappuccino cremoso - O capuccino pode ser feito em casa rapidamente apenas com leite em pó, canela, cacau em pó ou achocolatado e café solúvel dissolvidos em água quente. Algumas receitas indicam o bicarbonato de sódio em pó para proporcionar cremosidade, mas esta também pode ser obtida ao se substituir o leite em pó por creme de leite fresco.
Pão Petrópolis - Originária da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é uma grossa fatia de pão caseiro tostado com bastante manteiga por cima . É uma das referências gastronômicas da região, mas que podem ser uma opção para qualquer um que quer um café da manhã que sustente.
Pudim de chia - Para quem procura uma receita fit, esta é ótima pedida. Tem grande fonte de ômega 3, antioxidantes, além de ajudar na sensação de saciedade. Sua consistência assemelha-se a um pudim, feito com leite vegetal ou água, e adoçantes naturais, como, por exemplo, o xilitol.
Bolo de caneca - Além do clássico sabor chocolate, na urgência de preparar o café da manhã, pode-se optar por um bolo de caneca mais saudável de aveia e banana amassada sem perder a praticidade.
Panqueca de banana - Uma alternativa para os adeptos da dieta â??low carbâ?, a panqueca feita com banana Ã© baixa em carboidratos por levar farinha de aveia. Pode ser servida com canela polvilhada, mel e frutas vermelhas ou da estaÃ§Ã£o.