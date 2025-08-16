Museus no Brasil: patrimônios da memória nacional unem cultura e diversão

Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro - Está em reforma por causa do incêndio que ocorreu em 2/9/2018. Ele deve começar a receber visitantes em 2026, com reabertura total prevista para 2028. Além do esforço da própria instituição, o museu fundado em 1818 conta com contribuições que chegam para a recomposição do acervo.
Em maio de 2024, o Museu Nacional apresentou uma nova coleÃ§Ã£o de fÃ³sseis, reunindo 1.104 peÃ§as que foram doadas por uma famÃlia alemÃ£ de colecionadores. O material havia sido comprado em feiras e leilÃµes. E agora passa a fazer parte do acervo permanente da instituiÃ§Ã£o.
A coleção tem fósseis de plantas e animais, com destaque para um crânio de pterossauro, um réptil voador da família dos dinossauros. Os fósseis datam de 100 milhões de anos, o período cretáceo. E ficarão expostos quando o museu for reaberto.
O Museu Nacional funciona no Palácio de São Cristóvão, que foi residência da família real portuguesa de 1808 a 1821 e da família imperial brasileira de 1822 a 1889. O espaço é museu desde 1892, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1938.
Museu do Ipiranga (São Paulo) - Inaugurado em 7/9/1895, fica no Parque da Independência e faz parte da Universidade de São Paulo. Tem 450 mil obras. Em abril de 2024, atingiu a marca de 1 milhão de visitantes desde a reinauguração, em 7/9/2022. O espaço ficou em reforma por 9 anos e reabriu na celebração dos 200 anos da Independência do Brasil.
MASP, Museu de Arte de São Paulo - Foi fundado em 1947. O edifício é valorizado pela arquitetura. E o acervo é um dos mais importantes do país, com obras de arte, peças decorativas e materiais arqueológicos oriundos de vários países.
Tombado pelo Patrimônio HIstórico e Artístico Nacional, o Masp tem esculturas e pinturas de gênios da arte, como Rembrandt (foto) e Bosch.
Museu Imperial (Petrópolis-RJ): Funciona no antigo Palácio de Verão do imperador Dom Pedro II, aberto em 1862. O museu, criado em 1940, abriga objetos pessoais da família imperial, móveis, veículos, obras de arte e documentos da Realeza. Uma preciosa fonte de aprendizado sobre a Monarquia Brasileira.
Instituto Ricardo Brennand (Recife): Fundado em 2001 pelo colecionador que dá nome à instituição, tem um grande acervo de armas brancas: mais de 3 mil peças, inclusive 27 armaduras medievais. Tem farto material sobre o período colonial e o Brasil Holandês, livros raros, obras de arte e jardim de esculturas.
Moinho Povos Unidos (Holambra-SP): Inaugurado em 2008, é uma cópia dos moinhos da Holanda. Projetado pelo holandês Jan Heijdra, tem 10 andares (6 para visitação), contando a história da fabricação de farinha pelo mundo e o coração da atividade: as mós, pedras para triturar grãos (cuja origem remonta a 17 mil anos).
Casa do Rio Vermelho (Salvador): Transformada em memorial, é a casa onde os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai viveram durante 40 anos, na Rua Alagoinha 33. Tem farto material audiovisual e objetos de uso pessoal. Um mergulho no universo de um dos escritores mais marcantes da literatura brasileira.
Museu da Inconfidência (Ouro Preto-MG): Edificado entre 1785 e 1855, foi a antiga Casa de Câmara e Cadeia. Mantém a memória do período histórico da Inconfidência, com documentos políticos e jurídicos, obras de arte barroca, partituras musicais da época e peças relacionadas ao Ciclo do Ouro.
Museu de Ciências e Tecnologia da PUC (Porto Alegre): Inaugurado em 1998, oferece acervo interativo de ciências naturais, experimentos sobre o Homem e o Universo, e um acervo de 5 milhões de peças permanentes, além de artigos que eventualmente se agregam às exposições.
Parque Aldeia do Imigrante (Nova Petrópolis-RS): Dividido em duas aldeias (Bávara e HIstórica), ocupa uma área de 100 mil metros quadrados em que os visitantes conhecem a história da imigração alemã no Sul do Brasil. Construções centenárias são preservadas no parque, inaugurado em 1985.
Museu do Café (Santos-SP): Inaugurado em 1998, funciona num espaço de 6 mil m² , onde obras de arte, documentos, equipamentos e mobiliário contam a história do grão e da forma como a bebida se consolidou como precioso produto de exportação e um dos símbolos da agricultura nacional.
Museu da Gente Sergipana (Aracaju): Instalado no antigo prédio do Atheneuzinho, celebra a cultura do Sergipe, com exposições e atividades interativas desde 2011. Aborda a gastronomia, o folclore, a linguagem e a expressão cultural regional, incluindo o teatro de Mamulengos.
Sabina (Santo André-SP): Um paraíso para crianças que curtem animais, inclusive extintos, como os dinossauros. É uma escola-parque com agendamento no ano letivo e abertura permanente em período de férias. Além do acervo fixo, organiza oficinas e peças de teatro.
Museu do Amanhã (Rio de Janeiro): O antigo pier da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, passou a abrigar um museu inovador, com a moderna arquitetura do espanhol Santiago Calatrava. Aberto em 2015, reúne ciência, arte e tecnologia, com proposta de interação com o público e um olhar voltado para o futuro.
Instituto Inhotim (Brumadinho-MG): Um dos maiores museus a céu aberto do mundo, fica na Mata Atlântica, com enclaves de cerrado, a altitudes entre 700 e 1.300 metros. Abrange patrimônios naturais, obras de arte e coleções botânicas de grande importância.
Pinacoteca do Estado de SP (São Paulo): Inaugurada em 1905, tem mais de 10 mil obras de pintores brasileiros dos séculos XIX e XX. E prestigiadas coleções , entre as quais a Brasiliana, que reúne obras de estrangeiros atuantes no Brasil e a Coleção Nemirovsky, com obras-primas do Modernismo brasileiro.
Museu da Epopeia do Descobrimento (Porto Seguro-BA): Fica na cidade onde o Brasil foi descoberto em 1500. Aborda as navegações, inovações tecnológicas e manifestações artísticas dos séculos XIV e XV. No memorial, inaugurado em 2003, é possível entrar numa réplica da nau de Pedro Álvares Cabral.
Mundo a Vapor (Canela-RS): Museu sobre máquinas que funcionavam a vapor, como olaria e ferraria. A fachada reproduz um famoso acidente em Paris, em 1895, quando uma locomotiva atingiu a estação de Montparnasse. Foi construído nos anos 90 pela família Urbani, dona de oficina mecânica.
Museu do Futebol (São Paulo): Construído no Estádio do Pacaembu em 2008, tem três andares e conta a história do futebol no Brasil. Tem mostras permanentes e temporárias, com material audiovisual, a primeira biblioteca especializada em futebol no Brasil e atividades interativas com o público.
Museu do Sertão (Piranhas-AL): O espaço não é muito grande, mas conta a história do cangaço, que marcou época no Nordeste, e apresenta objetos, armas e vestimentas dos cangaceiros, além de peças históricas da cidade, uma das representantes dos costumes autênticos do sertão brasileiro.
Museu da Cachaça (Maranguape-CE): Funciona desde 2000 na antiga fábrica da Ypioca, num imóvel construído no século XIX. Na parte externa do museu está o maior tonel de madeira do mundo, com capacidade para 374 mil litros. Além de material sobre cachaça, promove passeios de caiaque e escaladas.
Museu da Amazônia (Manaus): Fundado em 2009, este museu a céu aberto fica na Reserva Florestal Adolpho Ducke. Tem torres para observação da floresta (foto), tendas de exposição e pavilhões com referências a temas indígenas, fauna e flora.
Museu do Forte do Presépio (Belém): Localizado na Cidade Velha, o forte foi construído em 1616, para a proteção da região contra invasores. O espaço guarda peças militares e arquitetônicas. E tem a bela paisagem da Baía do Guajará.
Museu Oscar Niemeyer (Curitiba): Conhecido como Museu do Olho por causa da sua arquitetura única, leva o nome do arquiteto mais famoso do Brasil, foi inaugurado em 2002 e tem como foco as artes visuais, a arquitetura e o design. Tem projeção internacional.