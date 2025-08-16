Flipar Óleos de cozinha: veja alguns sabores e suas utilidades A variedade de óleos de cozinha reflete sua importância na alimentação, proporcionando sabores, texturas e benefícios nutricionais distintos. Desde os mais comuns, como soja e milho, até os especiais, como coco e abacate, cada um tem aplicações únicas na culinária Por Flipar

Netojinn - wikimedia commons