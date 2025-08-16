Animais curiosos e raros de encontrar

LAGOSTA AZUL - Em 2023, um pescador britânico capturou uma raríssima lagosta azul, durante uma sessão de pesca em Belfast, capital da Irlanda do Norte. Estudos apontam que a chance de fisgar um desses é de uma em dois milhões de tentativas. O FLIPAR mostrou na ocasião.
Stuart Brown, pesquisador na Belfast Lough, encontrou a lagosta azul numa grande enseada nos arredores de Belfast. O homem registrou o momento na Internet, para comprovar a façanha, e devolveu a lagosta azul ao mar. 'Espero que, se alguém pegar a lagosta, devolva (para a água) também', disse.
Apesar de ser rara, esta não foi a primeira vez que um pescador capturou uma lagosta azul. Em 2021, na Escócia, o pescador Ricky Greenhowe pescou uma em Aberdeen. Na ocasião, ele falou que tentaria vender o animal para um aquário. Caso contrário, devolveria ao mar.
A lagosta é um tipo de crustáceo, nome dado a um grupo de animais que têm, entre outras características, um par de antenas, uma 'carcaça dura'. Eles têm pernas e ausência de coluna vertebral. O Brasil tem cinco espécies de lagostas. No mundo são 75.
A lagosta costuma ser vermelha, mas algumas sofrem uma rara mutação genética que as deixam azul. essa coloração vibrante a torna mais visível a predadores, reduzindo suas chances de sobrevivência na natureza. Além disso, a pesca intensiva diminui ainda mais as chances de serem capturadas vivas.
ESTURJÃO DO ATLÂNTICO: Também em 2023, um esturjão do Atlântico apareceu morto na areia de uma praia no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O peixe é raro, vive na América do Norte e já foi ameaçado de extinção.
Ele chama a atenção por ter uma espécie de armadura em todo o corpo, além de uma boca dura e ossuda, que mais se parece com um bico das aves. Outra característica é a ausência de escamas, muito comum em peixes.
O Esturjão do Atlântico tem um visual 'pré-histórico' e não é à toa, afinal, a espécie evoluiu de peixes que conviveram com os dinossauros. O registro na praia americana foi feito inicialmente por Allen Sklar, enquanto dirigia pela região, onde costuma passar:
'Eu dirijo por ali cerca de 100 dias por ano e, portanto, vejo muitas coisas que os outros não veem. Este foi o segundo esturjão que vi em 27 anos dirigindo na ilha', contou à 'Newsweek'.
ISÓPODE GIGANTE - Habitante das profundezas oceânicas, o isópode gigante se parece com uma versão ampliada dos 'tatuzinhos-de-jardim'. É raro porque vive a milhares de metros abaixo da superfície, onde é desafiador para humanos explorarem. Como seu habitat é remoto e de difícil acesso, estudá-los ou observá-los em sua totalidade é complicado, sendo frequentemente encontrados apenas em expedições especializadas.
LACRAIA DO MAR - Essa criatura, também chamada de Eunice aphroditois, é um verme marinho de grandes dimensões que vive em águas tropicais e subtropicais. É raro porque passa a maior parte do tempo escondido no fundo do mar, enterrado na areia ou lama, saindo apenas para capturar presas rapidamente com suas mandíbulas afiadas. Avistamentos naturais são raros e geralmente ocorrem durante mergulhos profundos.
ORNITORRINCO - Nativo da Austrália, o ornitorrinco é uma das criaturas mais únicas do planeta, sendo o único mamífero que põe ovos e possui bico semelhante ao de um pato. Ele é raro porque habita áreas isoladas, como rios e córregos de água doce, e está ameaçado pela perda de habitat e poluição hídrica. Além disso, é noturno e extremamente tímido, tornando avistamentos ainda mais difíceis, mesmo em seu habitat natural.
BUDIÃO AZUL - Tem visual único, com corpo azul vibrante e dentes fusionados que parecem um bico. Essa espécie, encontrada principalmente nos recifes de corais do Atlântico, desempenha um papel essencial na ecologia, raspando algas e mantendo o equilíbrio do ecossistema marinho.
TUBARÃO-DUENSE - O Mitsukurina owstoni vive a 1.200 metros de profundidade. Conhecido pela aparência distinta com focinho alongado e mandíbulas protráteis. Seu corpo rosado e capacidade de capturar presas rapidamente o tornam um predador único e intrigante. É uma relíquia, considerado um 'fóssil vivo' com origem remontando a 125 milhões de anos.
PEIXE-MORCEGO - Habitante curioso de águas tropicais, famoso por sua aparência incomum e movimentos lentos. Ele possui um corpo achatado, focinho alongado e nadadeiras transformadas em “pernas” que usa para andar no fundo do mar. Sua estratégia de alimentação é atrair presas com uma projeção semelhante a um isca no topo de sua cabeça.
AXOLOTE - Esse anfíbio mexicano é conhecido por sua aparência fofa, com uma expressão que lembra um sorriso, e sua incrível capacidade de regenerar partes do corpo, como membros, coração e até partes do cérebro. Ele é raro porque vive exclusivamente em dois lagos próximos à Cidade do México, sendo o habitat natural severamente reduzido pela urbanização e poluição. Além disso, é alvo de captura para aquários e comércio ilegal.
OCAPI - Parente das girafas, vive isolado nas florestas densas da República Democrática do Congo. Ele é raro porque é muito discreto, com hábitos solitários e noturnos, dificultando avistamentos. A perda de habitat causada pelo desmatamento e a mineração ilegal também afetam sua população. Além disso, está sob constante ameaça de caçadores ilegais, tornando sua conservação um grande desafio.
LÊMURE-DE-CAUDA-ANELADA - Símbolo de Madagascar, é facilmente reconhecido por sua cauda longa com anéis pretos e brancos. Ele é raro devido à destruição das florestas nativas de Madagascar, provocada por queimadas e agricultura. Sua população também está ameaçada pelo tráfico de animais. Como vive em grupos e se move rápido, mesmo em reservas, avistá-lo não é simples.
AIE-AIE - Primata noturno de Madagascar que possui grandes olhos adaptados à vida na escuridão e um dedo médio extremamente longo para buscar insetos na madeira. É raro porque vive em florestas cada vez mais fragmentadas e está rodeado de superstição, sendo caçado pelos habitantes locais por crenças culturais. Sua aparência peculiar, muitas vezes associada à má sorte, contribui para sua perseguição e declínio populacional.
FOSSA - Predador endêmico de Madagascar que combina características de felinos e mangustos. Ele é raro porque ocupa um nicho ecológico muito específico e requer grandes territórios intactos, sendo gravemente afetado pelo desmatamento. Além disso, seus hábitos elusivos e de caça noturna dificultam avistamentos. A expansão de atividades humanas no seu habitat continua ameaçando sua sobrevivência.
PEIXE-PAPAGAIO - Habitante vibrante dos recifes de coral, o peixe-papagaio usa seus dentes fusionados, semelhantes a bicos, para triturar corais e algas. Ele é raro porque depende da saúde dos recifes, um ambiente ameaçado pelo aquecimento global, poluição e pesca predatória. Como se mistura facilmente ao ambiente marinho colorido, encontrá-lo em mergulhos exige paciência e sorte.
DRAGÃO-DE-KOMODO- Lagarto gigante encontrado apenas em algumas ilhas indonésias, como Komodo e Rinca. Ele é raro devido à sua distribuição geográfica limitada e às ameaças de perda de habitat. Sua população estimada em cerca de 3.000 a 5.000 indivíduos é vulnerável à caça, turismo descontrolado e mudanças climáticas. Além disso, sendo um animal territorial, pode ser desafiador observá-lo em liberdade.
PANGOLIM - Um dos mamíferos mais traficados do mundo por causa de suas escamas, valorizadas em práticas medicinais e culinárias na Ásia. Ele é raro porque muitas populações já foram dizimadas pelo comércio ilegal, sendo encontrado apenas em algumas regiões da Ásia e África. Além disso, é noturno e solitário, o que dificulta avistamentos mesmo em áreas protegidas.
