Variadas espécies de ursos: veja dados sobre cada uma delas

Urso-pardo (Ursus arctos) Habitat e características físicas – Encontrado na América do Norte, Europa e Ásia, habita florestas e montanhas. Pode medir 3 metros e pesar 600 kg, com pelagem marrom espessa e garras afiadas.
Comportamento e habilidades – Territorial e forte, pode correr a 56 km/h e escalar árvores quando jovem. Seu olfato é extremamente apurado, usado para caçar ou encontrar alimentos.
Predadores e reprodução – Filhotes podem ser caçados por lobos e tigres, mas adultos não têm predadores naturais. Acasalam no verão, com gestação de 6 a 8 meses. Vivem até 30 anos.
Urso-polar (Ursus maritimus) Habitat e características físicas – Vive no Ártico, em regiões de gelo marinho, caçando focas. Pode pesar 800 kg e atingir 3 metros, com pelagem branca e pele negra para absorver calor.
Comportamento e habilidades – Extremamente agressivo e excelente nadador, pode detectar presas a quilômetros de distância. Usa sua força para quebrar o gelo e caçar.
Predadores e reprodução – Sem predadores naturais, mas filhotes podem ser atacados por machos adultos. Acasalam na primavera, e os filhotes nascem no inverno. Vivem até 25 anos.
Urso-negro-americano (Ursus americanus) Habitat e características físicas – Vive na América do Norte, em florestas e montanhas, adaptando-se até a áreas urbanas. Mede até 2 metros e pesa 300 kg, com pelagem variando entre preto, marrom e branco.
Comportamento e habilidades – Geralmente tímido, mas pode ser agressivo se ameaçado. Ótimo escalador e nadador, além de ter um excelente faro para comida.
Filhotes podem ser caçados por pumas e lobos. Acasalam no verão, com gestação de 7 meses. Vivem entre 20 e 30 anos.
Urso-negro-asiático (Ursus thibetanus) Habitat e características físicas – Vive em florestas montanhosas da Ásia, incluindo o Himalaia e Japão. Mede 1,9 metros, pesa 200 kg e tem um 'V' branco no peito.
Ágil e bom escalador, passa muito tempo em árvores. Pode ser agressivo quando ameaçado e tem uma mordida forte.
Filhotes podem ser caçados por tigres e leopardos. Acasalam no verão, com gestação de 7 meses. Vivem até 30 anos.
Urso-de-óculos (Tremarctos ornatus) Habitat e características físicas – Encontrado nos Andes, vive em florestas tropicais e montanhosas. Mede 1,8 metros, pesa 140 kg e tem manchas claras ao redor dos olhos.
Tímido e excelente escalador, passa boa parte do tempo em árvores. Alimenta-se de frutas, folhas e pequenos animais.
Jaguares podem caçar filhotes, mas adultos não têm predadores naturais. Gestação de 6 a 7 meses, com 1 a 2 filhotes. Vivem 20 anos.
Urso-beiçudo (Melursus ursinus) Habitat e características físicas – Vive na Índia e Nepal, em florestas secas e savanas. Mede 1,9 metro pesa 140 kg e tem focinho alongado adaptado para sugar insetos.
Usa garras para cavar cupinzeiros e formigueiros. Pode ser agressivo se ameaçado, mas tem visão fraca e depende do olfato.
Tigres e leopardos caçam filhotes. Acasala no outono, com gestação de 6 meses. Filhotes andam nas costas da mãe. Vivem 20 anos.
Urso-malaio (Helarctos malayanus) Habitat e características físicas – Vive no Sudeste Asiático, em florestas tropicais da Malásia e Indonésia. Pequeno, mede 1,5 metros e pesa 65 kg, com mancha dourada no peito.
Tímido, mas pode atacar se acuado. Ótimo escalador e usa sua língua longa para coletar mel e insetos.
