Flipar

Variadas espécies de ursos: veja dados sobre cada uma delas

Os ursos são mamíferos da família Ursidae, encontrados em diversos habitats ao redor do mundo. Existem sete espécies principais, cada uma adaptada ao seu ambiente, com diferenças em tamanho, comportamento, habitat e dieta.

Por Flipar
Sakurai Midori - Wikimedia Commons

Urso-pardo (Ursus arctos) Habitat e características físicas – Encontrado na América do Norte, Europa e Ásia, habita florestas e montanhas. Pode medir 3 metros e pesar 600 kg, com pelagem marrom espessa e garras afiadas.

Brent Jones Unsplash

Comportamento e habilidades – Territorial e forte, pode correr a 56 km/h e escalar árvores quando jovem. Seu olfato é extremamente apurado, usado para caçar ou encontrar alimentos.

Pixabay

Predadores e reprodução – Filhotes podem ser caçados por lobos e tigres, mas adultos não têm predadores naturais. Acasalam no verão, com gestação de 6 a 8 meses. Vivem até 30 anos.

Foto de Janko Ferlic / Pexels

Urso-polar (Ursus maritimus) Habitat e características físicas – Vive no Ártico, em regiões de gelo marinho, caçando focas. Pode pesar 800 kg e atingir 3 metros, com pelagem branca e pele negra para absorver calor.

Nasa/Wikimedia Commons

Comportamento e habilidades – Extremamente agressivo e excelente nadador, pode detectar presas a quilômetros de distância. Usa sua força para quebrar o gelo e caçar.

Autor anônimo/Wikimedia Commons

Predadores e reprodução – Sem predadores naturais, mas filhotes podem ser atacados por machos adultos. Acasalam na primavera, e os filhotes nascem no inverno. Vivem até 25 anos.

Steve Amstrup | domínio público

Urso-negro-americano (Ursus americanus) Habitat e características físicas – Vive na América do Norte, em florestas e montanhas, adaptando-se até a áreas urbanas. Mede até 2 metros e pesa 300 kg, com pelagem variando entre preto, marrom e branco.

MaskedLynx - wikimedia commons

Comportamento e habilidades – Geralmente tímido, mas pode ser agressivo se ameaçado. Ótimo escalador e nadador, além de ter um excelente faro para comida.

Domínio público

Filhotes podem ser caçados por pumas e lobos. Acasalam no verão, com gestação de 7 meses. Vivem entre 20 e 30 anos.

Judy Gallagher wikimedia commons

Urso-negro-asiático (Ursus thibetanus) Habitat e características físicas – Vive em florestas montanhosas da Ásia, incluindo o Himalaia e Japão. Mede 1,9 metros, pesa 200 kg e tem um 'V' branco no peito.

Foto de Quang Nguyen Vinh / Pexels

Ágil e bom escalador, passa muito tempo em árvores. Pode ser agressivo quando ameaçado e tem uma mordida forte.

Foto de Picas Joe / Pexels

Filhotes podem ser caçados por tigres e leopardos. Acasalam no verão, com gestação de 7 meses. Vivem até 30 anos.

Foto de Nathan Stein / Pexels

Urso-de-óculos (Tremarctos ornatus) Habitat e características físicas – Encontrado nos Andes, vive em florestas tropicais e montanhosas. Mede 1,8 metros, pesa 140 kg e tem manchas claras ao redor dos olhos.

Foto de Luc / Pexels

Tímido e excelente escalador, passa boa parte do tempo em árvores. Alimenta-se de frutas, folhas e pequenos animais.

Foto de Alfred Franz / Pexels

Jaguares podem caçar filhotes, mas adultos não têm predadores naturais. Gestação de 6 a 7 meses, com 1 a 2 filhotes. Vivem 20 anos.

Foto de Heino Schliep / Pexels

Urso-beiçudo (Melursus ursinus) Habitat e características físicas – Vive na Índia e Nepal, em florestas secas e savanas. Mede 1,9 metro pesa 140 kg e tem focinho alongado adaptado para sugar insetos.

Foto de Kevin Bidwell / Pexels

Usa garras para cavar cupinzeiros e formigueiros. Pode ser agressivo se ameaçado, mas tem visão fraca e depende do olfato.

Foto de Nandu Vasudevan / Pexels

Tigres e leopardos caçam filhotes. Acasala no outono, com gestação de 6 meses. Filhotes andam nas costas da mãe. Vivem 20 anos.

Foto de Mehmet Turgut Kirkgoz / Pexels

Urso-malaio (Helarctos malayanus) Habitat e características físicas – Vive no Sudeste Asiático, em florestas tropicais da Malásia e Indonésia. Pequeno, mede 1,5 metros e pesa 65 kg, com mancha dourada no peito.

MAKY.OREL/Wikimedia Commons

Tímido, mas pode atacar se acuado. Ótimo escalador e usa sua língua longa para coletar mel e insetos.

Divulgação - Zoológico de Zangzhou

Tigres e leopardos caÃ§am filhotes. GestaÃ§Ã£o de 3 a 6 meses, com 1 ou 2 filhotes. Vivem atÃ© 25 anos.

Ryan E. Poplin/Wikimedia Commons

Veja Mais

 