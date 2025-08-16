Cruzeiros marítimos atraem inúmeros viajantes pelo Brasil; saiba

Empresas renomadas, como a MSC Cruzeiros, têm ampliado suas operações no país, oferecendo roteiros diversificados e navios modernos. A chegada de grandes embarcações contribui para o aumento do número de passageiros e o fortalecimento da infraestrutura portuária brasileira. - Divulgação
A temporada 2023/2024 registrou investimentos expressivos no setor, com a adição de novos navios e roteiros exclusivos. Portos tradicionais, como Rio de Janeiro, Salvador e Santos, receberam escalas frequentes - Scott Smith/Flickr
O impacto econômico do turismo de cruzeiros é significativo, contribuindo com bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) nacional e gerando milhares de empregos diretos e indiretos - Ivan Atanassov/Flickr
Além dos benefícios econômicos, o setor promove o desenvolvimento regional, estimulando o comércio local e a valorização cultural das cidades costeiras. Com investimentos contínuos. Veja cidades que estão em rotas no país. - divulgação
Santos - Como um dos principais portos brasileiros, Santos serve de ponto de partida e chegada para diversos cruzeiros que exploram a costa atlântica sul-americana. - divulgação/Aida Cruises
Salvador- A capital baiana é um destino frequente para navios de cruzeiro, proporcionando aos turistas acesso direto às belezas e cultura da cidade. A presença constante de cruzeiros reforça a importância de Salvador no turismo marítimo internacional. - Divulgação/MSC Cruzeiros
Manaus - Localizada no coração da Amazônia, Manaus é um destino único para cruzeiros fluviais, permitindo aos turistas explorar a biodiversidade e cultura local. - Divulgação/iberostar.com
Recife - Com suas praias e rica cultura, Recife Ã© uma parada frequente para cruzeiros que exploram o nordeste brasileiro. - DivulgaÃ§Ã£o/Norwegian Cruise Line
Maceió - Com suas praias de águas cristalinas, Maceió atrai cruzeiros que buscam destinos paradisíacos no nordeste brasileiro. - Divulgação/portodemaceio.com.br
Ilha Grande , Angra dos Reis RJ - A ilha é conhecida por suas águas cristalinas, praias deslumbrantes como Lopes Mendes e Aventureiro, além de trilhas ecológicas e rica biodiversidade marinha, tornando-se um destino popular para cruzeiros e turismo ecológico. - Divulgação/costacruzeiros.com