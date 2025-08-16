Veja as pistas de avião mais longas do mundo

10º - O Aeroporto Internacional de Erbil, no Curdistão, uma região autônoma do Iraque, tem uma pista de pouso e decolagem de 4.800 metros de extensão: quarta maior da Ásia e a segunda no Oriente Médio.
O tráfego é variado, já que recebe tanto voos militares como civis. No entanto, a circulação é fraca, pois a sua média anual é de somente dois milhões de passageiros.
9º - O Aeroporto Torrejon fica em Madrid, capital espanhola. O principal aeroporto, obviamente, é o internacional de Barajas. Mas o grande diferencial de Torrejon é o investimento militar, que lhe permite ter uma pista com 4.818 metros.
O local abriga voos comerciais habituais. Assim como acolhe jatos executivos e governamentais.
8º - O Aeródromo Internacional de Hamad, em Doha, capital do Qatar, oferece uma pista de 4.877 metros, a maior do Oriente Médio. Ele foi construído para substituir o antigo Aeroporto Internacional de Doha, desativado em maio de 2014.
O sítio de Hamad também se destaca por ser um dos mais luxuosos do planeta, fato que lhe permitiu ser escolhido por dois anos seguidos como o melhor aeroporto do mundo. Em 2022 foi o oitavo mais movimentado no planeta, acima de 35 milhões de passageiros no ano, impulsionado pela Copa do Mundo.
7º - O Aeroporto Internacional de Denver fica no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Num país com grande tráfego aéreo, este lidera em alguns quesitos no território nacional como a pista mais extensa, com 4.877 metros.
É o terceiro do mundo em ocupação de área, com 130 mil m². Ele foi planejado para ser espaçoso porque está numa região onde neva. Assim, no inverno, os aviões conseguem manobrar e evitar acidentes.
6º - O Aeródromo de Upington, na cidade de mesmo nome, na África do Sul, tem uma pista com 4.900 metros de comprimento. Assim planejada devido à grande altitude do aeroporto, às temperaturas extremamente altas no verão e para ter condições de receber o modelo de avião Boeing 747.
Este sítio é um grande ponto de transferência, principalmente de cargas. O espaço recebe voos fretados, com maior concentração de novembro a janeiro.
Nesse período, é grande a exportação de uvas da região, especialmente para a Europa. O balanço anual é de 1 milhão de toneladas da fruta.
5º - O Aeródromo da Embraer, no município de Gavião Peixoto (SP) , tem a pista mais longa das Américas, com 4.967 metros de extensão. Isso permite receber um Boeing 747. Por sinal, o modelo precisaria usar apenas metade da pista para pousar.
Este aeroporto é normalmente usado para testes de aeronaves em processo de fabricação. No espaço são realizados “ensaios em voo” para aprimoramento e certificação dos aviões.
A fábrica da Embraer e a movimentação no aeródromo são justamente o ponto mais forte do município, que tem apenas cerca de 5 mil habitantes e fica a
4º - O sítio de Shigatse Peace fica no Tibete, região autônoma da China, uma das áreas mais altas e de mais difícil acesso no mundo. Isso exige uma pista longa. São 5.000 metros.
3º - O Aeroporto de Ulyanovsk Vostochny fica na cidade que dá o seu primeiro nome, na parte europeia da Rússia.
A propósito era um dos pontos de recepção do Antonov An-225 Mriya, o maior avião cargueiro do mundo e que foi destruído na guerra com a Ucrânia. Em 2012, já serviu à OTAN para conexão e transferência de cargas não letais e pessoas.
2º - Outro representante russo, o Zhukovsky fica na região metropolitana de Moscou. Tem uma pista de 5.402 metros que integra o instituto de pesquisas aéreas de Gromov e recebe o Maks, famoso show aéreo.
Este sítio disponibiliza voos de caça ao público. O Zhukovsky já foi escolhido como principal palco de experimentos durante a Guerra Fria e para o projeto Buran soviético de ônibus espaciais.
1º - O Qambo Bamda é mais um aeroporto no Tibete. Como as condições da localidade exigem aeródromos com pistas longas, este lidera no quesito mundial com 5.500 metros de extensão.
Neste espaço, um Boeing 747 tem a capacidade de aterrissar utilizando apenas metade da pista.
Por sinal, este aeroporto é o segundo mais alto do mundo, a 4.334 metros. Perde apenas para o aeroporto de Daocheng Yading, na China, que está a 4.411 metros de altitude.