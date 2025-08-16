Seleção de artes marciais: alguma delas faz seu tipo?

Krav Maga- Criada nas décadas de 1930 e 1940 por Imi Lichtenfeld, em Israel, tem abordagem prática e direta, com movimentos que envolvem golpes em pontos vitais do corpo, chutes, joelhadas, cotoveladas, técnicas de estrangulamento e defesa contra armas.
Aikido- Criado por Morihei Ueshiba, no Japão, no início do século XX, baseia-se em movimentos circulares e fluidos, desequilíbrios e projeções para neutralizar o oponente, em vez de ataques diretos.
Além da autodefesa, o praticante de Aikido busca o desenvolvimento físico, mental e espiritual. O ator Steven Seagal, hoje afastado do cinema e treinando soldados na Rússia, é mestre nessa arte.
Judô- Desenvolvido por Jigoro Kano, em 1882, no Japão, tem como objetivo principal imobilizar ou arremessar o oponente usando alavancas e movimentos de força e equilíbrio.
O Judô é conhecido por enfatizar a filosofia do 'máximo efeito com esforço mínimo', ou seja, possui técnicas de projeção, controle e imobilização.
Jiu-jitsu- Desenvolvido no Japão e aperfeiçoado no Brasil no início do século XX. Baseia-se em técnicas de dominância no solo, estrangulamentos e chaves de articulação.
É considerada uma das artes marciais mais eficazes no combate corpo a corpo, especialmente em situações de confronto no chão. No Brasil se consolidou através dos Gracie, família de renome na arte marcial, através de adaptações e técnicas do Judô.
Karatê- Originário de Okinawa, no Japão, o caratê (já aportuguesado) foi influenciado por artes marciais chinesas com golpes de mãos, chutes, joelhadas e cotoveladas, além de posições de defesa e ataque. Foca o desenvolvimento do caráter dos praticantes, além da aptidão física.
O ator Chuck Norris popularizou o karatê no cinema de ação dos EUA, como um dos mais renomados artistas marciais da história. Na foto, ele luta com o maior expoente, Bruce Lee, uma lenda nas artes marciais, especialista em diversas modalidades.
Boxe- Com origem remota, tornou-se popular como esporte de combate na Grécia Antiga. Consiste em golpear o oponente usando apenas os punhos, com movimentos de esquiva, defesa e ataques precisos.
O boxe combina forÃ§a, velocidade, resistÃªncia e estratÃ©gia, com alta intensidade fÃsica e mental. Muhammad Ali Ã© considerado o maior pugilista de todos os tempos, com estilo de luta Ãºnico e habilidades impressionantes no ringue.
Kickboxing- Surgiu no Japão e nos EUA nos anos 1960, combinando técnicas de Boxe e Karatê com elementos do Muay Thai. Admite socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Esporte de alto impacto para defesa e ataque.
Muay Thai- Nativo da Tailândia, o Muay Thai (ou Boxe Tailandês) é conhecido como 'arte das oito armas'. Tem socos, chutes, joelhadas, cotoveladas e golpes de joelho, além de técnicas de clinch e arremesso.
Taekwondo - Com origem na Coreia do Sul, esta arte marcial se espalhou por todos os continentes e passou a integrar os Jogos Olímpicos no ano 2000. No Brasil, foi introduzido em 1970 em São Paulo por Sang Min Cho.
Tae significa Pés e kwon se refere e Mãos. Do é o 'caminho'. Portanto, a técnica de combate sem armas para defesa pessoal envolve destreza tanto com as mãos como com os pés, exigindo agilidade e percepção acurada.
Capoeira- Tem raízes nas lutas e danças de origem africana, trazidas pelos escravos para o Brasil no período colonial. Sua técnica combina movimentos acrobáticos, ataques, esquivas e golpes de perna. Envolve música e ritmo, com som de atabaques.
É uma mistura única de luta, dança, música e cultura, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Uma curiosidade é que Anderson Silva, um dos campeões no ringue, fazia movimentos de capoeira em suas lutas de MMA.
Luta greco-romana- Oriunda da Grécia Antiga e desenvolvida durante o Império Romano, é uma forma de luta corpo a corpo que enfatiza o uso de técnicas de agarrar e arremessar o oponente, com restrições ao uso das pernas.
É um esporte olímpico que requer força, agilidade e habilidades técnicas específicas. O russo Aleksandr Karelin é considerado o maior lutador de luta greco-romana de todos os tempos, com medalhas e títulos conquistados ao longo da carreira.
Seiwakai- Forma de Karatê desenvolvida no Japão por Kenji Kurosaki. Combina golpes de punho, chutes, joelhadas e cotoveladas, com manobras de defesa e controle. É uma variação do Karatê Kyokushin, conhecido pela ênfase na força, resistência e espírito de luta.
Keysi- Desenvolvido por Justo Dieguez e Andy Norman, como um sistema de autodefesa urbana, baseado em situações reais de combate. Tem movimentos fluidos e naturais, combinando cotoveladas, joelhadas, cabeçadas e golpes de curta distância.
A luta é famosa por sua abordagem realista e prática, adaptando-se a diferentes confrontos nas ruas. O ator Christian Bale treinou intensivamente no sistema Keysi para o papel de Batman em filmes da franquia.