Flipar Aos 63 anos, Zezé Di Camargo se divide entre o carinho dos fãs e os cuidados com a caçula O cantor sertanejo Zezé Di Camargo faz 63 anos neste 17/08/2025 e vive uma nova fase: pai da pequena Clara, de apenas sete meses, fruto do casamento com Graciele Lacerda. Entre shows e compromissos, divide-se entre o carinho dos fãs e os cuidados com a caçula, Na semana passada, celebrou seu 'primeiro Dia dos Pais de novo' após 31 anos. Por Flipar

Reprodução/Instagram