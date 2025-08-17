Ed Motta, aos 54 anos, reflete sobre polêmica e reinvenção em 30 anos de música

Em 2025, o álbum Manual Prático para Festas, Bailes e Afins completa três décadas, marcando uma fase especial na carreira de Ed Motta. Apesar da celebração, o cantor ainda lida com a repercussão de uma das maiores polêmicas de sua trajetória: as críticas abertas ao público brasileiro feitas em 2015.
Durante uma turnê pela Europa, Ed Motta causou controvérsia ao criticar o comportamento de parte do público brasileiro. Ele se incomodou com pedidos de músicas em português, gritos de “aqui é Brasil” e menções ao futebol — atitudes que, segundo ele, quebravam o clima sofisticado dos shows.
Durante a polêmica de 2015,o cantor chamou parte do público brasileiro de “ignorante”. A declaração gerou forte repercussão, afastando fãs e marcando um ponto de ruptura em sua relação com a audiência nacional. O episódio levou ao seu 'cancelamento' nas redes.
Hoje, aos 54 anos, Ed Motta não se desculpa pelo teor das críticas feitas na época. No entanto, ele reconhece que poderia ter se expressado de forma diferente — uma admissão que revela maturidade sem abrir mão de suas convicções.
“O que eu aprendi disso é que tenho que calar minha boca, só isso. Não me arrependo de nada, não mudei de opinião nenhuma, só tenho que ficar quieto, ter inteligência emocional para ficar quieto, como a maioria dos seres humanos', disse, em entrevista ao Estúdio CBN.
Em 2024, Ed Motta causou alvoroço ao afirmar em uma live no Instagram que “qualquer um que ouve hip hop é burro”. A declaração gerou forte reação nas redes sociais, levando o cantor a pedir desculpas dias depois, reconhecendo que foi “grosseiro e desrespeitoso”.
Com a carreira cada vez mais voltada para fora do Brasil, Ed Motta tem lançado seus álbuns por selos europeus. As músicas mais recentes são cantadas em inglês, refletindo sua busca por sonoridades sofisticadas e uma audiência global.
Ed Motta vê sua presença nos palcos brasileiros como um ato de resistência: “Sou convidado para muito menos shows aqui. Existe uma patrulha, um incômodo. É como se fosse mais conveniente me calar”, afirma o cantor, que segue firme em sua expressão artística.
Mesmo com a carreira voltada para o exterior, Ed Motta afirma que sua base musical continua sendo a música norte-americana. Para ele, os músicos dos EUA têm superioridade técnica por estudarem “num nível muito pesado”, algo que admira desde a infância.
Famoso por suas declarações diretas, Ed Motta também é categórico ao falar sobre o meio artístico. Ao ser questionado se sente falta de conviver com outros músicos, disparou: “Eu tenho a graça de Deus de não conviver com nenhum artista.”
Apesar das polêmicas, Ed Motta revisitou sua trajetória no palco. No fim de junho, em São Paulo, cantou sucessos antigos, faixas do Manual Prático e, pela primeira vez, suas versões em português das músicas do filme Tarzan, atendendo a um antigo pedido dos fãs.
Seu trabalho mais recente, 'Behind the Tea Chronicles', foi inspirado por sua paixão pelo cinema e literatura policial. Segundo ele, o disco surgiu como “um quadro em movimento”, misturando jazz, soul e suspense.
Apaixonado por discos e filmes, Ed Motta possui mais de 50 mil títulos em sua coleção de cinema. O acervo de LPs é ainda maior, tornando-o um dos maiores colecionadores do Brasil.
Se há algo que o tempo não mudou em Ed Motta, é a autoconfiança. Menos de dois meses antes de completar 54 anos, ele disparou: “O ego está mais intenso que nunca, de Leonardo da Vinci pra cima.”
De volta aos palcos, Ed Motta celebra a longevidade de sua obra. Mesmo prometendo silêncio quando necessário, segue disposto a dizer tudo de novo — fiel ao seu estilo.
Sobrinho de Tim Maia, Ed Motta herdou o talento e a irreverência do tio — um dos maiores nomes da música brasileira. O DNA musical está presente desde cedo, marcando sua trajetória com personalidade e sofisticação.
Nascido na Tijuca, Ed Motta já amava Stevie Wonder aos cinco anos. Aos sete, começou a colecionar discos — os primeiros passos de uma vida dedicada à música.
Antes de mergulhar no soul, Ed Motta foi vocalista da Kabbalah, sua primeira banda — dedicada ao hard rock. Uma fase pouco conhecida, mas essencial para entender a diversidade musical do artista.
Em 1988, Ed Motta estourou com os hits “Manuel” e “Vamos Dançar”, ao lado do grupo Conexão Japeri. Foi o início de uma carreira marcada por talento, personalidade e inovação musical.
Pouco depois do sucesso com o Conexão Japeri, Ed Motta seguiu carreira solo. Mergulhou no soul, funk e jazz com liberdade total para explorar sua identidade musical.
Em 1992, Ed Motta lançou Entre e Ouça, um disco experimental e refinado. Influenciado por Steely Dan, o álbum marcou uma virada estética na carreira do cantor.
Em 1997, Ed Motta lançou Manual Prático para Festas, Bailes e Afins, disco que virou referência em música pop sofisticada. Um trabalho que consolidou seu estilo e ampliou seu prestígio como artista.
“Colombina”, sucesso de Ed Motta lançado em 2000, foi composta com Rita Lee e traz uma atmosfera carnavalesca e melancólica. A música mistura fantasia e dor, inspirada na comédia dell’arte e no universo do carnaval.
Ed Motta gravou versões em português para o filme 'Tarzan', da Disney, incluindo faixas originalmente cantadas por Phil Collins. Por muito tempo, ele evitou cantar essas músicas ao vivo, mas recentemente passou a incluí-las em seus shows, reconhecendo o carinho do público por esse trabalho especial.
Entre suas principais influências musicais estão Cassiano, Steely Dan, Isaac Hayes, João Donato e Roy Ayers — artistas que ajudaram a moldar o estilo sofisticado e eclético de Ed Motta.
Com o álbum AOR, Ed Motta celebrou sua consolidação como referência internacional em pop sofisticado, combinando harmonias refinadas e influências do soul, jazz e soft rock.
“Behind the Tea Chronicles”, o 14º álbum de Ed Motta, mergulha no jazz-funk e já ultrapassou meio milhão de reproduções no Spotify, consolidando seu prestígio internacional.
Ed Motta é um multi-instrumentista talentoso, dominando piano, guitarra, baixo, violão, teclados e percussão — um verdadeiro artista completo e versátil.
Mas ele também carrega paixões além da música. Ed cultiva o entusiasmo por vinhos, cervejas, chás e quadrinhos — interesses que revelam seu olhar refinado e sensível para o mundo. Um verdadeiro esteta.
Ao longo de sua carreira, Ed Motta acumulou apresentações memoráveis, sempre marcadas por uma combinação única de técnica apurada, improviso criativo e um repertório sofisticado.
NÃ£o por acaso, Ed Motta conquistou reconhecimento internacional. JÃ¡ dividiu o palco com nomes como Incognito, Bernard Purdie e Chucho ValdÃ©s, sendo respeitado e admirado por mÃºsicos do mundo todo.
A revista Rolling Stone Brasil, aliás, já elegeu Ed Motta como a 39ª maior voz da música brasileira. A escolha foi feita por 60 especialistas, destacando seu talento vocal ao lado de ícones como Chico Buarque e Djavan. Um reconhecimento que reforça sua importância na história da MPB.
O cantor, por outro lado, sempre foi crítico à indústria musical, expressando insatisfação com suas exigências comerciais. Em resposta, ele defende a sofisticação artística como forma de resistência, mantendo sua integridade criativa e valorizando a música de alta qualidade.
A discografia do artista é extensa e diversa: são mais de 40 álbuns entre trabalhos de estúdio, gravações ao vivo, coletâneas e colaborações, refletindo sua versatilidade e profundidade musical ao longo das décadas.
Ed Motta honra o DNA musical que carrega, tornando-se referência para quem busca autenticidade e excelência sonora. Com uma carreira marcada pela reinvenção e pela rejeição a rótulos, ele segue desafiando padrões e elevando a música brasileira a novos patamares.