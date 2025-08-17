Flipar Ed Motta, aos 54 anos, reflete sobre polêmica e reinvenção em 30 anos de música O cantor Ed Motta completou 54 anos neste 17/08/2025, celebrando 30 anos de carreira com uma turnê especial. A trajetória do artista é marcada por talento, ousadia e sofisticação musical, mas também alguns arrependimentos. Entre sucessos e polêmicas, ele revisita discos icônicos e surpreende os fãs com novas interpretações. Por Flipar

Reprodução Instagram