Clooney exalta Adam Sandler: ‘Não é um comediante bobalhão’

Em entrevista à “Variety”, George Clooney defendeu Adam Sandler, seu companheiro no novo filme “Jay Kelly”, ressaltando a versatilidade do ator para além das comédias de sucesso.

“Mais do que em qualquer outro trabalho, este filme mostra o quão belo, sincero e cheio de alma ele é como ator. Não o tratem como se fosse apenas um comediante bobalhão. Ele é, na verdade, um ator muito maravilhoso”, elogiou Clooney.

“Jay Kelly” tem previsão de estreia limitada nos cinemas dos Estados Unidos em 20 de novembro e lançamento global via Netflix em 5 de dezembro.

Com direção de Noah Baumbach - de “História de um Casamento” e “Ruído Branco” -, o filme apresenta Clooney no papel de um astro de cinema em crise pessoal durante uma viagem pela Europa, acompanhado por Sandler na pele de seu empresário.

A produção adota um tom mais introspectivo e dramático, em contraste com os filmes cômicos clássicos de Adam Sandler.

Adam Richard Sandler nasceu em 9 de setembro de 1966, no bairro do Brooklyn, em Nova York, mas cresceu na cidade de Manchester, no estado de New Hampshire.

Filho de Judy, professora, e Stanley Sandler, engenheiro elétrico, desde cedo ele demonstrou interesse por humor e apresentações. Na adolescência, começou a fazer pequenos números de stand-up em clubes locais, incentivado pelo irmão mais velho.

Após concluir o ensino médio, Sandler ingressou na Universidade de Nova York, onde se formou em artes cênicas em 1988. Durante esse período, aperfeiçoou seu talento como comediante e ator, participando de peças e apresentações humorísticas.

Sua grande oportunidade surgiu no início dos anos 1990, quando foi convidado a integrar o elenco do lendário programa Saturday Night Live, onde permaneceu de 1990 a 1995, primeiro como roteirista e, em seguida, como ator.

No programa, Sandler criou personagens memoráveis e músicas cômicas que conquistaram o público, tornando-o uma figura popular da televisão americana da época.

Sua transição para o cinema aconteceu ainda nos anos 1990, com comédias como “Billy Madison”, “Happy Gilmore - Um Maluco no Golfe” e “O Rei da Água”.

Esses filmes consolidaram seu estilo característico: humor físico, personagens excêntricos e situações absurdas.

O sucesso comercial veio de forma ainda mais expressiva com “Afinado no Amor” e “Como Se Fosse a Primeira Vez”, ambos ao lado de Drew Barrymore, parceria que rendeu ao público algumas das comédias românticas mais queridas do período.

Ao longo das dÃ©cadas, Sandler manteve forte apelo junto ao pÃºblico, com sucessos de bilheteria como â??O PaizÃ£oâ?, â??Esposa de Mentirinhaâ? e â??Gente Grandeâ?.

Em paralelo, criou sua própria produtora, a Happy Madison Productions, responsável por grande parte de seus filmes e pela produção de longas para colegas do meio.

Apesar de frequentemente receber crÃ­ticas negativas da imprensa especializada, Sandler demonstrou versatilidade ao atuar em dramas elogiados. Sua performance em â??Embriagado de Amorâ?, dirigido por Paul Thomas Anderson, surpreendeu pela intensidade emocional.

Em 2019, conquistou aclamação da crítica com “Joias Brutas”, dos irmãos Safdie, no papel de um joalheiro carismático e compulsivo, considerado por muitos a melhor atuação de sua carreira.

Nos últimos anos, Sandler firmou uma parceria de peso com a Netflix, lançando produções originais que, embora dividam opiniões da crítica, alcançaram grande audiência global, como “Mistério no Mediterrâneo” e “Arremessando Alto”..

Sandler também já fez trabalhos como dublador de animações, como “Léo”, da Netflix, em que dá voz ao lagarto que é o personagem principal.

Fora das telas, Sandler é conhecido por manter um estilo de vida discreto. Casado com a atriz e modelo Jackie Sandler desde 2003. O casal tem duas filhas, Sadie e Sunny.

Do stand-up em bares de Nova Hampshire aos papéis dramáticos que desafiam sua imagem cômica, Adam Sandler construiu uma carreira marcada por constância, apelo popular e momentos de brilhante reinvenção.

