Irlanda oferece (muito) dinheiro para atrair moradores a ilhas remotas

O governo irlandês anunciou a renovação de uma campanha que tem o objetivo de reavivar as comunidades de 23 ilhas situadas na costa oeste do país.

Batizada de Our Living Islands - “Nossas Ilhas Vivas”, em livre tradução -, a iniciativa tem validade até o ano de 2033.

Pessoas interessadas podem receber um incentivo de até 70 mil euros, cerca de R$ 440 mil, para fixarem residência em uma dessas ilhas.

O programa admite a adesão de estrangeiros que possuem direito de residência na Irlanda, obedecendo às regras de visto do país.

Há ainda a possibilidade de um acréscimo de 20 mil euros - aproximadamente R$ 130 mil - caso a propriedade necessite de reformas mais robustas.

Para se qualificar, o imóvel precisa ser residencial e estar desocupado ou abandonado há dois anos, no mínimo.

Além disso, a construção da moradia precisa ter ocorrido antes do ano de 2007.

O novo proprietário deverá morar no local como residência principal ou alugá-lo a longo prazo, além de manter essa condição por pelo menos dez anos para não precisar devolver o valor recebido.

Entre as ilhas contempladas no programa estão Aran, Clare, Dursey, Inishturk, Inishbofin e Bere - esta última, na foto.

De acordo com dados oficiais, as 23 ilhas envolvidas somam apenas 2.734 habitantes.

Essas ilhas irlandesas estão localizadas em regiões famosas por possuirem paisagens rústicas.

Algumas delas serviram de locação para "Os Banshees de Inisherin", filme de 2022 protagonizado pelos atores Colin Farrell e Brendan Gleeson.

Até o fim de março, foram registradas 35 candidaturas no programa, das quais 22 já foram aprovadas, conforme informações obtidas pelo jornal “The Independent”.

O programa tem finalidade estratégica e cultural, com foco em reverter a despovoamento dessas comunidades.

Além disso, o governo irlandês pretende diversificar a economia das ilhas, assim como preservar e melhorar sua infraestrutura.

A República da Irlanda ocupa pouco mais de 80% da ilha da Irlanda - composta também pela Irlanda do Norte, país que integra o Reino Unido ao lado de Escócia, País de Gales e Inglaterra.

Com o terceiro maior PIB per capita do mundo e elevados índices de desenvolvimento humano e liberdade econômica, a Irlanda tem pouco mais de 5,3 milhões de habitantes.

A capital da Irlanda é Dublin, que também é a maior cidade do país, com quase 600 mil habitantes - sem contar a região metropolitana.

O país possui 83 ilhas costeiras, das quais 23 são habitadas. A maior delas em área é a Achill Island, com 148 km².

Há cerca de 80 mil brasileiros na Irlanda, o que coloca o país em sétimo lugar nesse ranking na Europa, atrás apenas de Portugal, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália e França.

