17/8 é Dia do Patrimônio Histórico: Conheça os 26 novos 'Patrimônios da Humanidade', que tem Brasil na lista

Sítios Memoriais do Camboja – Locais que preservam a história do Império Khmer, incluindo templos e estruturas arqueológicas além de Angkor Wat.
Antigo Khuttal (Tajiquistão) – Localizado em um entroncamento histórico da Rota da Seda, Khuttal foi um centro cultural e comercial significativo da história humana. Hoje, corresponde à região de Khatlon.
Montanhas Mandara (Camarões) – Paisagem montanhosa na fronteira com a Nigéria, abriga culturas tradicionais, santuários sagrados e habitats milenares.
Faya Paleolandscape (Emirados Árabes Unidos) – Um dos mais antigos sítios de ocupação humana na Península Arábica, com vestígios de centenas de milhares de anos.
Parque Florestal de Selangor (Malásia) – Reserva florestal tropical rica em biodiversidade, com ecossistemas quase intocados. É um refúgio para espécies ameaçadas, como o tigre-malaio e o tapir asiático.
Sardenha pré-histórica (Itália) – É notável por suas impressionantes nuragues, torres de pedra construídas entre 1800 e 800 a.C. que até hoje marcam a paisagem.
Paisagens militares Maratha (Ãndia) â?? Abrigam fortes e sistemas defensivos usados pelo ImpÃ©rio Maratha nos sÃ©culos 17 e 18. SÃ£o exemplos notÃ¡veis de arquitetura militar integrada Ã paisagem natural.
Megálitos de Carnac (França) – Localizados na Bretanha, reúnem mais de 3 mil pedras erguidas entre 5.000 e 3.000 a.C. Formam um dos maiores e mais antigos complexos megalíticos do mundo.
Centros palacianos minoicos (Grécia) – Ruínas de palácios como Cnossos e Festo, que foram centros políticos e culturais da civilização minoica na ilha de Creta, entre 2.000 e 1.400 a.C.
Monte Mulanje (Malawi) – O monte faz parte de um maciço montanhoso isolado e uma área de extraordinária beleza natural e biodiversidade. Suas florestas e vales abrigam espécies endêmicas e são de grande importância ecológica e cultural.
Murujuga (Austrália) – Conjunto de arte rupestre com mais de 1 milhão de gravuras aborígenes, algumas com até 40 mil anos, retratando animais, símbolos espirituais e atividades humanas.
Vale de Khorramabad (Irã) – Região montanhosa com fortificações históricas, como a cidadela de Falak-ol-Aflak. A região serviu como um importante centro cultural e estratégico ao longo de milênios.
Caverna Shulgan-Tash (Rússia) – Conhecida por suas pinturas rupestres do período paleolítico, incluindo representações de mamutes e rinocerontes. Também é santuário natural e espiritual para povos locais.
Sardes e Bin Tepe (Turquia) – Sardes foi a antiga capital da Lídia, um reino poderoso, e mais tarde uma importante cidade romana e bizantina. Bin Tepe abriga túmulos reais monumentais da mesma civilização.
Port Royal (Jamaica) – Cidade portuária destruída por um terremoto em 1692, conhecida como um dos centros de pirataria mais famosos do Caribe. Hoje é um sítio arqueológico submerso.
Rota Transístmica (Panamá) – Trajeto histórico que ligava o Atlântico ao Pacífico antes do Canal do Panamá, usado por indígenas, espanhóis e, mais tarde, por exploradores e mineradores.
Palácios de Ludwig II (Alemanha) – Castelos como Neuschwanstein e Herrenchiemsee representam o romantismo e a fantasia arquitetônica do rei bávaro Ludwig II, inspirados em mitos e óperas de Wagner.
Rota Wixárika (México) – É um caminho cerimonial e sagrado percorrido anualmente pelo povo Wixárika em sua peregrinação. Preserva tradições ancestrais vivas no México contemporâneo.
Túmulos Xixia (China) – Mausoléus dos imperadores da dinastia Tangute, que floresceu no noroeste da China entre os séculos 11 e 13. Os túmulos misturam arquitetura chinesa e influências budistas.
Yen Tu–Kiep Bac (Vietnã) – Complexo montanhoso com templos e locais de peregrinação ligados ao budismo Trúc Lâm, integrando paisagem natural e tradições espirituais vietnamitas.
Arquipélago dos Bijagós (Guiné-Bissau) – Trata-se de um ecossistema marinho e costeiro de grande biodiversidade, com uma cultura local única e paisagens intocadas.
Complexo Gola-Tiwai (Serra Leoa) – Compreende uma das maiores extensões de floresta tropical remanescente na Serra Leoa. O lugar é importante para a conservação de espécies ameaçadas e para a pesquisa científica.
Møns Klint (Dinamarca) – Famosos penhascos brancos de giz na costa leste da Dinamarca, com vistas dramáticas e fósseis marinhos de milhões de anos. É uma das paisagens naturais mais icônicas do país.
Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (Brasil) – O parque, que fica no Norte de Minas Gerais, é um tesouro geológico e arqueológico, com cavernas monumentais, arte rupestre pré-histórica e rica biodiversidade.