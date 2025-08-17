Flipar 17/8 é Dia do Patrimônio Histórico: Conheça os 26 novos 'Patrimônios da Humanidade', que tem Brasil na lista O dia 17 de agosto é uma data anual para celebração do Patrimônio Histórico. Aproveite para conhecer 26 locais que a Unesco incluiu na seleta e preciosa lista dos Patrimônios Mundiais da Humanidade. Um deles fica no Brasil! Confira um por um. Por Flipar

Madden - Wikimedia Commons